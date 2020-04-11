警西九巡查違規開業 尖沙嘴樓上吧7店員被捕

巡查食肆3.4萬次 至昨10檢控

政府表示，截至4月10日零時零分，政府各部門針對餐飲業處所共巡查逾3.4萬次，食環署及警方分別檢控過2次及8次。至於禁止多於4人聚集的「限聚令」，僅警方有票控，共30次。此外，限聚令實施至今，各部門雖已巡查近2萬次，但民政事務總署及房屋署只分別巡查30次及15次，前者零勸喻、零罰款及零檢控（見表）。

昨凌晨1時許，警方於尖沙嘴金馬倫道42號華懋金馬倫中心搜查時，發現3樓一間酒吧正營業，2男5女持牌人、負責人及職員（26至49歲）涉嫌觸犯「禁酒令」被捕，場內25名顧客中無一違反限聚令，其中兩名男子因欠交交通罰款被法庭通緝及一名女子未能出示身分證被捕，其餘22人獲放行。

西九龍總區刑事總部警司鍾雅倫表示，涉事酒吧面積約2000呎，同時持有食肆牌照及酒牌，據悉事發時25名顧客分別於9張枱聚餐，每張枱均無超過4人，枱與枱之間的距離亦合乎1.5米規例，未有違法。據悉，每張收據的酒精飲品所佔比例逾半，可被理解為「場地以賣酒為主」，場內亦有客人正使用場內飛鏢機及卡拉OK房，故違反「禁酒令」。

警搗兩賭檔 擬控違限聚令

另外，前晚9時許，荃灣警區刑事部及特別職務隊突擊搜查川龍街及鹹田街兩單位，搗破兩個非法麻將賭檔，當場拘捕18男21女，分別涉嫌經營賭博場所及非法賭博被捕。行動中，警方檢獲8張電動麻將枱、16副麻將、約4萬元籌碼及約1.8萬元賭款，所有被捕者現正被扣留調查。警方稱將提交律政司考慮以「限聚令」檢控。

（抗疫新階段）