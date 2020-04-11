人流「復活」 港鐵客量如疫前假日 入梅窩人次增三成 張竹君憂鬆懈恐爆第二波

明報記者

衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨表示，往後疫情發展視乎大家有否聚集、保持社交距離，「剛剛搭車過來見到街上都很多人，其實都擔心」，她稱若大家放鬆了，一起聚集，一旦有隱性傳播可能造成多人感染，以及第二波疫情爆發。有港鐵員工透露，昨乘坐港鐵的乘客量回升至有如疫情前假期水平，港鐵以平常的公眾假期行車表提供服務。

梅窩人貼單張 「入嚟行預戴罩」

離島成為一家大小疫情期間的熱門去處。新渡輪稱截至昨午5時，由中環去梅窩的人次達3000人，按去年同期升約三成，另有7500人次搭船到長洲，按年跌約三成。有梅窩居民自發在碼頭貼上「入得嚟行，預咗戴罩」單張，提醒遊人戴口罩；長洲街道亦人來人往，有長洲居民憂太多外來人，易交叉感染。

大尾督遊人：地方空曠 不擔心感染

另有不少人踏單車到大埔大尾督，昨午水壩上約200人休憩，人潮延綿整條水壩，部分人脫下口罩高談闊論。縱使公共燒烤場已封閉，大尾督公共停車場仍泊滿車，部分車更違泊到巴士總站附近。士多、租單車舖生意不絕。經營士多的陳女士表示生意較平時假日還要好，不少客人無戴口罩，她自覺相當高危，唯有戴口罩、勤洗手。

Kay和丈夫帶同讀小二的女兒駕車到大尾督，沒料到這麼多人，但認為地方空曠，即使人多都不太擔心交叉感染；她說過去復活節均會一家旅行，今年無法出行，女兒亦已多個周末沒外出，故復活節假期也想出外走走，會吃過晚飯再回家。

銅鑼灣購物 市民：以為人潮湧離島

至於旺角及銅鑼灣街頭人流亦暢旺，旺角有飲品店出現人龍，而銅鑼灣IKEA在逆市中見旺場，場內不少情侶及一家大小，店內小食部有多人駐足進食。家住東區的胡小姐稱，以為市民會湧到離島郊遊，故特意到場買密實袋和乾花，「忍不到口」在店內買了肉丸食，「大家確是有點鬆弛，但亦是人之常情」。她說，「若有警察到來，大家應該都會收告票，這裏至少40人聚集」。大專生黎小姐正食雞翼和肉丸，她說，「覺得不安全，所以會食得快點」。

海濱10檔賣唱 歌手無罩收利巿

一直在家工作的黃小姐稱，昨天是不用到辦公室工作以來首次逛街，心情興奮，「買嘢都鬆手啲」，覺得銅鑼灣人流與往時假日無異；帶同弟妹逛街的黃先生稱，沒有因為疫情減少行街，認為做好個人防護措施就不怕隱性傳播。在中環海濱，入夜後有約10檔賣唱團演唱，高峰時有數十人圍觀，部分歌手不戴口罩繼續收利巿。

（抗疫新階段）