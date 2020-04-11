歐洲研究：跑者飛沫傳更遠 「1.5米距離」恐失效

中大呼吸系統科講座教授許樹昌認為，上述研究沒有臨牀角度的啟示，尚需證明新冠病毒在特定移動及距離下能夠傳人的情况。

研究未通過同儕互評

浸會大學體育學系副教授雷雄德稱，體育界近日亦因應疫情回顧以往的研究，他說跑步、騎單車及行山等戶外活動，因戶外有風，有人咳嗽或打噴嚏時噴出的飛沫，有可能隨風向傳給其他人。他舉例，若市民在強烈季候風信號生效時行山，風速高達每秒10米以上，在上風位的人打噴嚏，下風位的人或會「食到飛沫」。他提醒市民到戶外並非一定安全，建議保持10至15米距離。

雷雄德倡市民戶外相距10米

上述歐洲研究由土木工程、運動空氣動力學者發表，團隊以風洞模擬人體噴出飛沫。團隊稱多國提倡1.5米社交距離，適用於室內及室外靜止情况，「非常有效」，然而市民平日行走、跑步或騎單車時就要小心。團隊稱人在跑步或騎單車時咳嗽或打噴嚏，飛沫會隨氣流傳到背後的人，認為慢跑或騎單車時，後面的人需與前者保持10米距離，若高速騎單車，則要相距20米。

（抗疫新階段）