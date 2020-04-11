危殆婦首駁人工肺 醫局拒答警長病情

西九警轉危殆 警：非報道般嚴重

醫管局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞稱，75歲危殆女病人已在深切治療部留醫一段時間，早前已需倚賴呼吸機，至昨日情况轉差，需用人工肺。她說至昨共有25名患者需入深切治療部，約為整體百分之二點幾，較意大利等歐美地區低，目前情况屬可處理，本港公立醫院有20多部人工肺，會適時調配使用。

對於確診警長轉為危殆，何婉霞說，該警長和該28歲留學生因氣促增加、含氧轉差，需插喉助呼吸。警方人事部昨發內部通告稱，有關警長維生指數正常，未如傳媒報道般嚴重。

曾答患者用藥病史 醫局：尊重私隱

昨日疫情記者會上傳媒多次追問危殆警員情况，包括是否有慢性病、警員理應身體較健康為何危殆、其藥物治療情况、會否試用新藥治療等，何婉霞只回應他有用抗病毒藥，沒回應其餘問題；記者再追問警員是否有慢性病時，何婉霞無回答問題；但記者追問另一危殆者是否有高危因素，何婉霞則說有。她回應其他問題時，提及65歲以上、有肺病、嚴重糖尿、血壓高、心臟病及肥胖的人，轉差的情况較多。

何婉霞又稱，公布疫情和相關數字，是希望社會知道疫情，但要尊重病人私隱，不詳細評論個別病人。翻查資料，醫管局早前曾在例行記者會上公布病人相關臨牀情况，例如曾解釋某病人正服3種抗病毒藥、某病人服必理痛而無用抗病毒藥、某病人有心臟病史等。

醫管局昨晚解釋，一向尊重病人私隱，不希望具體公開討論個別病人情况，此原則一視同仁，至於個別病人是否有高風險因素及詳細用藥情况，醫療團隊會向家屬詳細交代。

重症率低於外國 醫生：多年輕個案

醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超稱，香港重症個案約2%，低於外國5%至10%，因本港有很多年輕留學生個案，亦有一批從長途旅行感染的個案，「去得長途旅行多數身體好」。

（抗疫新階段）