完成14日家居檢疫 兩人自驗確診 檢疫中心今推「10+4」 醫生憂走漏1/4陽性

昨新增的16宗確診為9男7女，17至75歲，15名曾外遊者中8人是學生。確診者當中僅一名28歲男子無外遊，其女朋友曾於3月18日和20日到過爆疫酒吧All Night Long，她其後於25日出現不適，正等候化驗結果。衛生防護中心傳染病處主任張竹君估計，28歲男子可能是All Night Long群組的第二代傳播個案。

昨增16宗 一料酒吧群組二代傳播

另外，昨有兩宗外地回港個案在完成強制家居檢疫後確診。一名32歲男子3月13日至23日曾到荷蘭和法國，並於17日發燒和咳嗽，24日抵港，至昨已17日方確診。另一名51歲男子3月19日返港，一直無病徵，至昨22日才確診。

張竹君稱，該32歲男子回港時感覺自己已康復，完成家居檢疫後還是有擔心，於是取樣本化驗並確診；51歲男子亦因擔心，檢疫後自行到私人化驗所化驗並確診。張認為兩人屬輸入個案，有可能早前曾出現病徵，但病毒一直未清，不確定他們是否具傳播性。

現時外地抵港者主要在家檢疫，確診者的密切接觸者則入檢疫中心14日，衛生署今起逐步放寬檢疫中心安排，部分人只需留檢疫中心10天，餘下4天可返家繼續檢疫（簡稱10+4），其間要戴電子手環。

張竹君說，檢疫中心容量只餘下兩成至三成，盼騰出空間讓新的密切接觸者入住，但她說，新安排下檢疫者會在檢疫第8至9日做檢測，若結果陰性、經評估健康狀况適合、自住或沒與長者及高危者同住，才可回家檢疫。

醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超稱，目前家居檢疫者會在檢疫一開始時接受病毒檢測，若病毒在檢疫期內複製至檢測到的水平，就可能走漏這班病人，上述兩人完成檢疫後才確診，正反映此問題，他們可能已將病毒帶入社區。梁認為，應為即將完成14日檢疫者再抽樣本覆檢，減少漏網之魚，「如果想堵截輸入個案，就應執得緊一點」。

梁子超：病毒量未夠未必驗出

張竹君：大部分潛伏7至10日

梁認為，將檢疫期改至「10+4」不理想，是因檢疫設施不足而妥協，結果檢測日子會由檢疫期第12日，提前至第8至9日，雖大部分患者在檢疫前幾日發病，但他估計新安排或走漏四分之一陽性個案，認為若「10+4」檢疫者擔心，在完成檢疫後可找私家醫生多驗一次。

張竹君稱，大部分患者潛伏期為7至10日，形容第10至14日檢疫是「保險」，估計個別潛伏期很長的機率是百分之一或千分之一。

何栢良倡餘下4日檢疫到酒店

港大感染及傳染病中心總監何栢良昨在商台節目稱，即使增加駿洋邨容量也要一個月之後，故政府只能「將價就貨」將入住檢疫中心時間減到10日。他建議檢疫者離開中心後應到酒店完成餘下4日檢疫，因可能在逾10日才發病，而在家中通常有人同住，要共用廁所，加上若大聲說話或咳嗽，即使戴上口罩，病毒也可能射穿口罩傳播。他認同當局應公布在家完成餘下4日檢疫者所住大廈名單，讓市民提高警覺。

明報記者

（抗疫新階段）