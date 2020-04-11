教局引薦狄志遠團隊口罩 葉建源促解釋

楊潤雄前日在facebook表示，鑑於中童口罩供應較緊張，局方早前引薦狄志遠團隊（SOSo Mask）與小學學界洽商，學校可購買作校本儲備，亦可代有需要的學生家長訂購，他並出席了資助小學校長會和狄志遠團隊的簽署協議儀式。楊潤雄昨於電台節目補充，是介紹了「一些」口罩公司給小學的議會。

小學校長：找到貨源「個心定了」

資助小學校長會名譽主席張勇邦表示，製作中童口罩的廠商不多，而且要確保供貨穩定、信譽良好，故知道很多學校亦不敢貿然訂購。他說早前已盼政府統籌學校找口罩貨源，後來收到局方聯絡，稱狄志遠團隊願意製作中童口罩，故促成合作。他透露一個中童口罩售價為3元，料最快4月底收到第一批貨。他說校方及家長很心急，形容找到貨源「個心定了」。

教育界立法會議員葉建源表示，對局長「引薦」口罩商感到「好特別」，質疑若有其他廠商亦製造中童口罩，局方會否同樣推薦，盼局方回應當中考慮因素。葉建源是香港家庭教育學院董事，他表示沒參與和學界的洽談。

教育局回覆，鑑於早前收到小學學界反映採購兒童口罩遇極大困難，局方遂提供協助，包括聯繫學校議會及本港生產兒童口罩機構，讓雙方直接洽商，局方沒參與雙方往後的合作討論；學校運用政府津貼購置物資時，須按照既定指引及程序。

（抗疫新階段）