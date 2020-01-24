楊潤雄：DSE料如期考 極可能5月底復課

百電郵寄許樹昌反對DSE如期

對於如期於4月24日考DSE，有中學生反對。曾稱做足感染控制措施便可於月底考DSE的政府抗疫督導委員會專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌，昨接獲100封內容一樣、署名不同的電郵，稱DSE絕對有延遲的必要，避免出現無法挽回的爆發。許樹昌表示，相信中學生不清楚傳染病。

本港昨日確診中，僅一宗是無外遊的本地個案，為連續第二日本地個案個位數。許樹昌表示，最理想為本港連續28日無本地個案才復課，但學生不可能長期不上學，如14日或以上本地個案維持單位數，並沒源頭不明的社區爆發，大學及中學可復課，但相信小學及幼稚園下學年才可復課。

楊潤雄昨於電台節目表示，早前稱會於復課日前3周公布消息，故文憑試主科考試期間定必不會復課，並料整個文憑試筆試考期內，學校復課可能很微。

他又表示，近日與學界再商討文憑試兩卷之間的小休及廁所安排，稱已要求學校開放所有廁所，安排考生到不同樓層廁所等，以減低排隊人數，並盡量安排考生提早入試場。他認為，近日確診個案數字慢慢回落，如趨勢持續，「維持4月24日考（DSE）的機會非常之大」；而局方將公布如取消文憑試的後備方案。據了解，教育局將於下周公布有關安排。

消息：料最早DSE後 或高中先行

消息人士稱，約有20多個試場考試期間有近400名考生應考，學界曾向局方反映擔憂，商討後料最早復課日為文憑試筆試之後，屆時或高中先復課。他補充，學界對何時復課、如何復課、誰復課未有統一方案，認為如5月底復課，教育局須提供清晰指引，「如高中先復課，初中又網上教學，老師會否疲於奔命？」

校長：最大挑戰跟進網上教學

灣仔區校長聯會主席戴德正稱，復課最大挑戰為跟進近月網上教學內容，現已把校曆延後，由於高中課程較緊張，並須作校本評核，故會為他們補課；初中生則可於下學年「追回進度」。

中文中學聯會主席梁冠芬認為，中學先復課較為合宜，但現時所有內地抵港者均須強制檢疫，教育局決定復課時須同時考慮如何安排跨境生復課，「教學進度學校可自行調節，但政策方面要教育局安排」。

中中聯會促考慮跨境生安排

津貼小學議會主席胡艷芬稱，業界一直就復課準備，「諗咗好多Plan A、Plan B」，只要教育局宣布復課日期，學界可靈活配合。她認為，最理想情况為有四星期教學，兩星期作考試及對卷之用，但即使復課後只剩下兩三周上課日，也望本學年可復課，稱學生、家長及老師均希望可見一見面，「即使隔着口罩都好」。

（抗疫新階段）