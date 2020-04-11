中大生：寄40信難求一職 報讀碩士

社運影響求職 不想考政府工

7月將從中大社會科學院畢業的李同學，近月寄出約40份求職信，但很多大公司去年底前截止報名，其時的社會運動卻直接影響了畢業生的求職情緒，例如她去年11月中本要做大公司安排的網上面試，但碰上警方「強攻」中大，於是她沒辦法應試，亦無法全心全意準備搵工。

李同學說今年起決定不再搵工，準備報讀社工碩士課程，考取社工資格，因她預計短期內社會氣氛亦會不穩，希望有專業資格「旁身」，有助應徵公營社福機構，圖個安定。以往圖安定的大學畢業生會謀政府「鐵飯碗」，但她不想加入政府，因不想被限制在政治上不能發聲，被禁足各大小政治活動。

港大生：MT職位變少 招聘程序拖長

港大金融系學生Nana（化名）稱，早前有公司在大學設招聘站，職員稱過去願聘大學畢業生的銀行部門，部分今年亦不聘畢業生，大會計師樓同樣有此情况；以她觀察，有地產商及公營機構今年亦沒開設見習行政人員（Management Trainee，MT）職位。Nana希望能獲聘為MT，但招聘程序亦拖長，上月獲告知通過第二輪，本月再獲安排下一輪面試，幸最後獲聘。

港大發言人回覆，預計因應疫情，申請攻讀碩士課程人數或下降，但過去經驗顯示經濟不景及失業率高企時，申請攻讀碩士課程人數往往會增加；城大表示，2020/21學年修課式碩士課程報讀情况踴躍；公開大學表示碩士課程申請人數與過去相若；中大研究院、理大、科大、教大均表示，研究院課程申請期未完，未能提供申請數字。

（抗疫新階段）