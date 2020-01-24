職位減四成 大學生求職難上難 人事顧問：較SARS時嚴峻 企業求生停招聘

明報記者 馮樂琳 羅嘉凝

大學生嘆選擇少 面試通知均延遲

每年年底都是各大院校舉行就業講座和簡介會的旺季，然而在反修例風波和疫情之下，校園關閉，浸大傳理系學生張同學表示，去年11月起大學招聘活動已陸續取消。她自去年10月開始搵工，目標是大企業的見習行政人員（Management Trainee，MT）或畢業見習生（Graduate Trainee，GT），連同網上視像面試已面試4、5次，至今仍落空。上月她通過其中一份工的首輪面試，次輪面試是5月，她說以往MT、GT在3月已有定案，今年面試及通知期均延遲了。

網上論壇流傳大企業招聘數量減少，張同學稱有同感，嘆畢業生的選擇少了，但她決心不做中資公司，亦因朋輩壓力不想加入港鐵。

3月空缺較去年同期減半

根據大學聯校就業資料庫數據，2019年全年的全職空缺約有8萬個，較2018年的8.7萬多個減少8.8%；跌幅自第3季開始，踏入2020年跌勢持續兼擴大，今年1月、2月、3月的全職空缺數目較去年同期減少32%、37%、50%。若學生想兼職亦不容易，2月、3月的兼職空缺分別只有114個及143個，較去年同期分別減少七成及八成。

安俊人力資源顧問董事總經理周綺萍形容，現時情况比2003年SARS時更嚴峻，稱不少公司的生意早受反修例運動影響，「本來已經很凍，𠵱家仲落埋雪」。以她了解，不少公司放緩聘請程序，原因是現時要以「求生」為首要工作，有中小型公司更改變策略，不聘請大學畢業生；大企業則視乎個別人力資源需求而決定聘請人數。

醫藥清潔消毒IT需新血

但周綺萍認為，個別行業仍需吸納新血，如醫藥、清潔消毒、資訊科技等，「公司現在更需要網上宣傳、在家工作平台，就算食肆亦不是全死，而是轉做外賣」。然而傳統服務業如零售、飲食、旅遊等，周認為在結業裁員下，有經驗的人已難找工作，遑論新畢業生。

環球管理諮詢有限公司董事總經理李漢祥表示，疫情對全球經濟的打擊較SARS時更廣，他留意到本港外資公司基於環球經濟前景不明朗，招聘比港資、中資更審慎。他指出，中央政府在SARS後推出自由行政策，對當時低迷的香港經濟起一定作用，然而現時社會未必接受有大批內地旅客來港。他預期今次經濟復蘇的速度，將不及2003年般快。

多間大企業稱如期招聘MT

本報向多間大企業查詢今年招聘見習行政人員計劃，新鴻基地產（新地）、太古集團、渣打銀行、恒生銀行稱會如期招聘；渣打表示招聘人數較往年略增；新地稱招聘程序受疫情影響，難免受拖延。早前宣布暫停全球招聘的匯豐銀行，發言人表示今年計劃在全球聘請的管理見習生數目跟去年相若，獲聘者將於下半年上班。機管局表示計劃於今年第四季招聘見習行政人員。希慎表示今年不會大規模招聘。

（抗疫新階段）

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