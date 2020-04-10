泛民：法官太信行政機關 建制：法院可制衡特首權

民主派立法會議員對裁決表示非常失望，大律師、公民黨郭榮鏗稱會上訴至終審法院。他認為，上訴庭法官對香港現况彷彿不是很理解，對行政機關過分信任。判決裁定緊急法並無違憲，郭榮鏗說，事項涉及港人是否有權約束特首無限大的緊急法權力，認為影響長遠亦重要，會繼續把緊急法違憲的法律觀點帶到終審法院。

郭榮鏗又說，疫情下，香港仍有法例不容許市民戴上口罩，是「荒天下之大謬」，認為特首林鄭月娥應立即取消禁蒙面法。

料疫後衝突復現 張國鈞：裁決助執法

民建聯議員兼律師張國鈞歡迎裁決，認為裁決清楚顯示緊急法於回歸後仍是香港政府法律的一部分，而裁決亦容許港府因應各種突發的緊急或危害公安情况下，由緊急法提供法律工具予港府處理緊急情况，認為這點非常重要。他認為，裁決亦非代表特首權力無限大，因法院可提供制衡途徑，以司法監察行政。

現時社會運動減少，港府是否應取消禁蒙面法，張國鈞稱過去數月因疫情令街頭暴力衝突緩和，但相信疫情平復後，街頭暴力相當可能發生，禁蒙面法有助執法部門執法。

大律師、經民聯梁美芬對判決基本上歡迎，認為裁決對憲制大方向相當重要，相信民主派再上訴，政府仍然「企得住」。至於政府應否上訴，令禁蒙面法全面適用，她說要交回政府處理。