禁蒙面法管非法集結裁合憲 消息：疫下難行 賦權警脫市民蒙面物違憲

根據警方提供數字，自2019年10月5日至今，警方共拘捕682人（464男218女）涉嫌違反《禁蒙面法》。有61人被控告相關罪行，當中3人其後被改控其他罪行。據了解，警方正就裁決草擬執法指引。

上訴庭在判辭明確指出，《禁蒙面法》無可避免限制市民基本權利，法例必須符合相稱性驗證標準，並針對考慮《禁蒙面法》第3（1）條，即法例在「非法集結」、「未經批准集結」、「公眾集會」及「公眾遊行」的4個場合中的合憲性。

上訴庭：防和平集結受干擾

上訴庭認為，針對未經批准集結的條例屬防範性質，防止和平集結的權利受到不當干擾。當警方認為集結有可能升級至暴力衝突，會先口頭警告，勸喻離開，那些仍然在集結中逗留的人才會被視為「身處未經批准集結」。

上訴庭舉例指出，很多大規模遊行和示威其後急劇惡化，演變成暴動，當中大部分暴徒以全黑裝束以避犯罪行為責任，可見未經批准集結變化無常，在此情况下，警方需要阻遏人們通過佩戴蒙面物品，以妨礙《公安條例》條文正當執行，故裁定《禁蒙面法》合憲。

合法集會不適用：已有足夠警權規管

然而在合法集結上，上訴庭指警方已有足夠警權規管，亦有權解散被暴力騎劫的集結，加上佩戴蒙面物的行為本身並非刑事罪行，在合法集會上執行《禁蒙面法》或剝削市民集會自由，故裁定條例在公眾集會及遊行中屬違憲。

至於《禁蒙面法》第5條，上訴庭認為，《公安條例》及《警隊條例》已賦權警方可命令市民除去蒙面物品，以表露其身分；《禁蒙面法》第5條所授予的權力更廣泛，包括可以暫時限制個人自由及干擾個人私隱，因此裁定有關權力構成任意干擾基本權利，牴觸法律應提供恰當保障的理念。