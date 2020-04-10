政府得直 緊急法裁合憲 上訴庭：否則法律留大缺口 郭榮鏗稱爭終院翻案

【明報專訊】高等法院去年裁定政府以危害公安為由引用《緊急情况規例條例》（下稱《緊急法》）訂立法例違憲，同時宣布《禁止蒙面規例》（下稱《禁蒙面法》）無效，政府提出上訴；上訴庭昨日裁定政府引用《緊急法》訂立規例屬合憲，否則將使法律留下「重大缺口」、政府難以迅速和靈活地作相關應對。至於政府引用《緊急法》訂立的《禁蒙面法》，上訴庭裁定，禁止市民在非法集結和未經批准集結下蒙面的條文屬合憲；但禁止市民在合法集會和遊行中蒙面，以及賦予警員權力要求市民除去蒙面物品的條文，均屬違憲。
提出司法覆核的24名泛民立法會議員和社民連成員梁國雄均對裁決表示失望，公民黨郭榮鏗稱會上訴至終審法院（見另稿）。
警：嚴遵裁決 按實况靈活處理
警方回應，警方會嚴格遵守上訴庭昨日裁決，並理解在新冠狀病毒疫情情况下，市民需佩戴口罩以保障健康，而《禁蒙面法》中亦訂明有關的免責辯護，因此警務人員會按實際情况靈活處理事件。
建基「延續性」 殖民地法例仍合憲 上訴庭：基本法草擬者已仔細考慮
高院首席法官潘兆初、上訴庭副庭長林文瀚和法官區慶祥頒下判辭，當中以大量篇幅分析《緊急法》是否合憲。判辭提到，立法會與回歸前的立法局一樣，獲憲法賦予一般立法權力、受憲法規定約束，以及賦予行政機關訂立附屬法例的權力，法庭亦可從中審視有關法例是否合憲，認為《基本法》本身已容許行政機關訂立緊急情况附屬法例，所以是建基於「延續性」的概念上，裁定殖民地時期已訂立的《緊急法》至今仍合憲。
就原審法官認為，回歸前的議會由港督、官守和非官守議員組成，但目前立法會已「與政府頗為分離」的說法，上訴庭反駁指出，當年議會的地位沒因而被貶低，依舊為香港的立法機關，港督亦無法自行立法，認為原審法官未能就「延續性」的概念給予足夠比重。
上訴庭續稱，《基本法》已預期全國人大和政府因應各種緊急或危害公安的情况，制定不同應對措施，當中包括第56（2）條容許特首制定緊急情况附屬法例的條文，認為《基本法》的草擬者已仔細考慮相關議題，他們必然肯定《緊急法》符合《基本法》，才繼續予以保留，形容如果《緊急法》被裁定違憲，法律便會「留下一個重大缺口」，令特首難以迅速、靈活和有效地作相關對應。
危害公安需採概括定義
特首「唯一合適人選」判斷
至於緊急或危害公安的定義如何，上訴庭表示需採納概括或廣泛的定義，無法給予詳盡解釋，因政府為避免即時威脅或情况惡化等，往往需從中取得廣泛和靈活的權力，形容緊急法有別於普通法例，原審法官亦未能留意相關特質。
上訴庭又認為，特首作為港府之首，明顯是唯一合適的人選，可以判斷有關情况是否等同危害公安；並表示上述情况不等於特首可隨心所欲行事，她只能在出現危害公安的情况下引用緊急法訂立附屬法例，其決定將受司法制度的監察，立法會亦可透過「先訂立後審議」方式廢除相關法例。
湯家驊：特首用權合憲否仍看情况
張達明：信警嚴守限制「少許離地」
行政會議成員、資深大律師湯家驊認為，裁決重新肯定緊急法在憲法中的位置，而即使法庭肯定特首有權引用緊急法訂立法例，特首日後行使相關權力是否合憲合法，仍視乎個別情况。港大法律學院首席講師張達明表示，上訴庭相信警方會嚴守限制、不隨便解散和平集會的想法有少許「離地」，質疑相關基礎是否穩妥，認為當中仍有上訴空間。
【案件編號：CACV541-542、583/19】
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