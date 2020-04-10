政府得直 緊急法裁合憲 上訴庭：否則法律留大缺口 郭榮鏗稱爭終院翻案

提出司法覆核的24名泛民立法會議員和社民連成員梁國雄均對裁決表示失望，公民黨郭榮鏗稱會上訴至終審法院（見另稿）。

警：嚴遵裁決 按實况靈活處理

警方回應，警方會嚴格遵守上訴庭昨日裁決，並理解在新冠狀病毒疫情情况下，市民需佩戴口罩以保障健康，而《禁蒙面法》中亦訂明有關的免責辯護，因此警務人員會按實際情况靈活處理事件。

建基「延續性」 殖民地法例仍合憲 上訴庭：基本法草擬者已仔細考慮

高院首席法官潘兆初、上訴庭副庭長林文瀚和法官區慶祥頒下判辭，當中以大量篇幅分析《緊急法》是否合憲。判辭提到，立法會與回歸前的立法局一樣，獲憲法賦予一般立法權力、受憲法規定約束，以及賦予行政機關訂立附屬法例的權力，法庭亦可從中審視有關法例是否合憲，認為《基本法》本身已容許行政機關訂立緊急情况附屬法例，所以是建基於「延續性」的概念上，裁定殖民地時期已訂立的《緊急法》至今仍合憲。

就原審法官認為，回歸前的議會由港督、官守和非官守議員組成，但目前立法會已「與政府頗為分離」的說法，上訴庭反駁指出，當年議會的地位沒因而被貶低，依舊為香港的立法機關，港督亦無法自行立法，認為原審法官未能就「延續性」的概念給予足夠比重。

上訴庭續稱，《基本法》已預期全國人大和政府因應各種緊急或危害公安的情况，制定不同應對措施，當中包括第56（2）條容許特首制定緊急情况附屬法例的條文，認為《基本法》的草擬者已仔細考慮相關議題，他們必然肯定《緊急法》符合《基本法》，才繼續予以保留，形容如果《緊急法》被裁定違憲，法律便會「留下一個重大缺口」，令特首難以迅速、靈活和有效地作相關對應。

危害公安需採概括定義

特首「唯一合適人選」判斷

至於緊急或危害公安的定義如何，上訴庭表示需採納概括或廣泛的定義，無法給予詳盡解釋，因政府為避免即時威脅或情况惡化等，往往需從中取得廣泛和靈活的權力，形容緊急法有別於普通法例，原審法官亦未能留意相關特質。

上訴庭又認為，特首作為港府之首，明顯是唯一合適的人選，可以判斷有關情况是否等同危害公安；並表示上述情况不等於特首可隨心所欲行事，她只能在出現危害公安的情况下引用緊急法訂立附屬法例，其決定將受司法制度的監察，立法會亦可透過「先訂立後審議」方式廢除相關法例。

湯家驊：特首用權合憲否仍看情况

張達明：信警嚴守限制「少許離地」

行政會議成員、資深大律師湯家驊認為，裁決重新肯定緊急法在憲法中的位置，而即使法庭肯定特首有權引用緊急法訂立法例，特首日後行使相關權力是否合憲合法，仍視乎個別情况。港大法律學院首席講師張達明表示，上訴庭相信警方會嚴守限制、不隨便解散和平集會的想法有少許「離地」，質疑相關基礎是否穩妥，認為當中仍有上訴空間。

【案件編號：CACV541-542、583/19】

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