要聞

理大科大研快速測試病毒機 創科局稱會試用

【明報專訊】香港理工大學及科技大學早前公布研發快速測試新型冠狀病毒儀器，有立法會議員表示，本港科研項目不獲政府資助，並要到外地生產儀器，批評港府建立產業平台不力。創科局常任秘書長蔡淑嫻回應稱，兩項目仍在實驗階段，未獲認證量產，但稱政府會試用。

胡志偉批港府拆散「官產學研」

民主黨立法會議員胡志偉昨於立法會特別財委會上，以理大及科大早前研發快速測試儀器為例子，批評疫情下港府未有配合科研生產，「政府將『官產學研』拆散晒，不同機構管理，好唔理想，期望科研成果可以在香港生產」。

創科局長楊偉雄稱他同意本港除了科研以外，亦須具備生產儀器的能力，又稱港府推動再工業化。創科局常任秘書長蔡淑嫻表示，政府推出的電子手環及手帶正正體現了「官產學研」，當中創科局與本港大學及初創企業合作開發軟件、物流及供應鏈多元技術研發中心開發硬件，在短時間內推出電子手環，協助政府推行家居檢疫。

楊偉雄認電子手帶「人為做得唔好」

政府早前對所有入境者實施強制檢疫令，抵港者須戴電子手帶或手環。實施首日派發6000條手帶，但只有三分一人於當日獲發啟用手帶的手機短訊密碼，楊偉雄強調，「科技係work，係人為因素做得唔好」，承諾會改善。蔡淑嫻補充，自2月4日起實施強制家居檢疫，電子手帶或手環逾99%無問題，又指初時執行因太多人入境，以致未能成功傳送部分短訊密碼，表示後來已解決問題。

（抗疫新階段）

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