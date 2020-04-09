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耀中高層渡時艱減薪 家長不滿促免學費

【明報專訊】位於九龍塘的耀中國際學校前日向家長發信，稱為與家長同舟共濟，決定下學年不加學費；「執委會」成員、高層員工本月起減薪，所有教職員下學年凍薪，盡量減少開支。然而有家長批評，校方繼續收取全額學費，無助減輕家長財政壓力，促校方容許家長不交學費，或減免學費。

稱子女網上見教師每日20分鐘

家長批白交20萬學費

據耀中校網，中小學費全年分別逾22萬元，幼兒教育部全日班學費19萬至21.5萬元。有兩名子女就讀耀中幼稚園部的陳太表示，幼稚園及幼兒班生每日只獲10至20分鐘與教師網上見面時間，學習效益有限，兩子女每月學費共4萬元，如7月才復課，則白交20萬元。她說，百多名家長2月曾聯署要求校方減免學費，校方回覆稱如拒交學費將視為放棄學位論。她說，近日多名家長亦分別去信校方，要求校方提供更多方案供家長選擇，如學費減免或補貼下年學費。本報曾向耀中查詢有關投訴情况及學費安排，截稿前未獲回覆。

另外，位於將軍澳的私立學校英育德（香港）學校（Invictus School Hong Kong）前日向家長發信，稱疫情下失業的家長可向學校申請免本學年學費 ；至於被減薪的家長亦可以向學校要求檢視學費，校方會按照各個學生的個案評估。該校提供幼稚園及小學課程，全年學費為10萬元。

（抗疫新階段）

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