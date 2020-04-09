疫情礙家長生計 直資國際校紛助紓困 男拔港青基信凍學費

明報記者

除直資學校，有國際學校亦決定不調整下學年學費，高層減薪節流，有家長認為措施不足以紓緩經濟壓力（見另稿 ）。2019/20學年，共66%直資學校加學費；至於2020/21學年，學校須本月底向教育局提交申請。不過，已有學校決定因疫情凍結學費一年。

基信校長：或致少許赤字

拔萃男書院及其附屬小學2019/20學年加學費2.8%，發言人昨稱因疫情影響，下學年將凍結學費，校方會對有經濟困難、難以繳付學費的家庭提供支援，並計劃補助學校教練及導師。據教育局收費證明書，本學年拔萃男書院及其附屬小學本地課程學費分別為全年5萬元及約4.4萬元。

直資學校議會主席陳狄安稱，知道有直資學校因疫情原因，正考慮「凍學費」。他任校長的港青基信書院，已決定下學年的中二至中六級不會加學費，校方已發通告通知家長，家長均表示歡迎；至於來年中一新生，因早前已通知家長相關學費調整，故只會就中一級學費向教育局提出申請。

伯裘書院設學費減免 助家境困難學生

陳狄安表示，不加學費「或會造成少許赤字」，會節省開支。他續說，有家長於疫情期間或被迫放無薪假，甚至失業，呼籲有經濟困難的家長與學校直接溝通，相信校方可酌情處理，如延長繳交學費限期或分期付款。

聖保羅書院回覆稱，將不會調整下學年學費，並指安排與疫情無關。伯裘書院校長黃頴東稱，考慮到疫情關係，會慎重考慮下學年學費調整幅度，但因學費本身基數低，要平衡學校發展；他稱，會就學費事宜諮詢家長意見，暫未有人反映因疫情有經濟困難，學校本身亦設學費減免計劃，支援家境有困難的學生。

（抗疫新階段）