醫護不諳外語名字致誤送院 醫協促附報告核查

署方回覆，經調查後，了解有關檢疫中心的醫護人員在核對有關人士名稱時，對外語名字較陌生，在確認方面未能如其他常用語文般便捷，在希望盡快將確診者送院下誤將該父親分類為確診者。中心已指示檢疫中心人員要更注意核對資料。

公共醫療醫生協會會長馬仲儀說，尼泊爾籍男子報告陽性、父親陰性，但署方向醫院指該父親呈陽性並帶他入院。他入院時，衛生署沒同時提供化驗報告，醫院按一般做法再為他化驗，發現是陰性，衛署大半日後送到的結果亦指他是陰性才揭發事件，確診兒子延至前日傍晚送院。

稱現制浪費單人房 醫院多次反映

她續說，醫管局在病人入院近一日後才透過傳真或網上系統收到化驗報告，不能即時核查入院病人情况，也不能單憑口述資料確認病人屬確診者，往往要再將病人放在單人房並再化驗確認，浪費單人房一至半日。她稱醫院已多次向衛生署反映，要在病人入院時同時提供化驗報告，今次事件正反映此問題，促署方改善。

本報昨報道聯合醫院兩間深切治療部負壓病房已爆滿。馬仲儀稱，該院昨向員工表示考慮有需要時將ICU內4、5張牀的一個小區域改為治療確診者，但未提供時間表。

（抗疫新階段）