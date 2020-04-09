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醫護不諳外語名字致誤送院 醫協促附報告核查

【明報專訊】衛生署周一晚在火炭駿洋邨檢疫中心誤將確診尼泊爾男子的父親送院，該署昨稱有醫護對外語名字陌生，誤將該父親分類為確診者。有醫生工會說衛生署轉介確診者入院時，沒同時提供陽性報告助核查，今次正反映此問題。

署方回覆，經調查後，了解有關檢疫中心的醫護人員在核對有關人士名稱時，對外語名字較陌生，在確認方面未能如其他常用語文般便捷，在希望盡快將確診者送院下誤將該父親分類為確診者。中心已指示檢疫中心人員要更注意核對資料。

公共醫療醫生協會會長馬仲儀說，尼泊爾籍男子報告陽性、父親陰性，但署方向醫院指該父親呈陽性並帶他入院。他入院時，衛生署沒同時提供化驗報告，醫院按一般做法再為他化驗，發現是陰性，衛署大半日後送到的結果亦指他是陰性才揭發事件，確診兒子延至前日傍晚送院。

稱現制浪費單人房 醫院多次反映

她續說，醫管局在病人入院近一日後才透過傳真或網上系統收到化驗報告，不能即時核查入院病人情况，也不能單憑口述資料確認病人屬確診者，往往要再將病人放在單人房並再化驗確認，浪費單人房一至半日。她稱醫院已多次向衛生署反映，要在病人入院時同時提供化驗報告，今次事件正反映此問題，促署方改善。

本報昨報道聯合醫院兩間深切治療部負壓病房已爆滿。馬仲儀稱，該院昨向員工表示考慮有需要時將ICU內4、5張牀的一個小區域改為治療確診者，但未提供時間表。

（抗疫新階段）

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