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日驗兩輪樣本變5輪 威院：近上限

【明報專訊】衛生署及醫管局自1月起累計為逾10萬個樣本做新冠病毒檢測，當中約1萬個由威爾斯親王醫院的病毒化驗室負責，早前大批人返港避疫，化驗室由最初每日驗兩輪，增至近期每日24小時驗5輪。威院微生物科部門經理李國昌表示，新界東聯網現每日約驗300個樣本，已近上限，盼市民減聚會，令疫情快點穩定。

司機送樣本遇警追匪 兜路趕車

除了化驗室團隊，車隊也要加班運作。新界東醫院聯網高級醫院管工麥啟昕說，車隊要將北區醫院和那打素醫院的樣本送到威院，如呈陽性，要再送到衛生署覆檢，原本每日運兩轉，近日已加至5轉。他說司機也想病人及早知結果，每次送樣本都力求趕及化驗室截數時間前送到，但有時路况難料，如上周警方追劫車匪徒時在粉嶺公路開槍，交通受阻，司機要兜路，最終在威院化驗室晚上8時的一輪檢測前5分鐘將樣本送到。

每日300樣本 24小時忙不停

自2月1日起醫管局各聯網的病毒化驗室會驗新型冠狀病毒，以新界東聯網為例，威院負責檢測該院、北區醫院和那打素醫院的樣本，最初化驗室每日做兩輪，隨着「加強化驗室監測」擴展至普通科門診及急症室病人，以及政府在亞洲博覽館為部分返港者驗病毒，威院化驗室現每日驗5輪，無論是化驗室團隊還是負責運送樣本的車隊，都要24小時不停運作。

威院微生物科高級化驗師鄧沛新稱，現化驗室有5人主要負責處理新冠病毒檢測，分3更，部分同事周末也加班。李國昌說，部門現每日處理310至320個樣本，由於人手和儀器限制，處理量已近上限，但有心理準備必要時每日或要做多一兩輪檢測，屆時可能也要靠同事加班。

（抗疫新階段）

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