要聞

石湖墟診所運作助理確診 16同事有病徵 3需住院

【明報專訊】在上水石湖墟和打鼓嶺普通科診所做清潔的57歲女運作助理確診，她病發後曾上班4天，共有16名同事現病徵，3人較嚴重需住院，5名與她共用膳的同事要檢疫，共45名同事接受病毒檢測，暫27人結果陰性。醫管局稱患者無直接接觸病人，並有戴適當裝備工作。

葵涌醫院職業治療師弱陽性 無病徵

另外，本報昨接獲消息稱，葵涌醫院一名做外展服務的職業治療師的檢測初步呈弱陽性，仍待化驗室進一步檢測核實，料今日有結果。葵涌醫院昨晚表示該員工暫無病徵，正在休假，她於14日內無外遊紀錄。

醫管局石湖墟普通科門診診所一名主責清潔的57歲運作助理確診，衛生防護中心傳染病處主任張竹君說她無外遊，潛伏期和傳染期有上班，其兩名兒子及5名同事要檢疫，其中一名兒子化驗初步陰性。醫管局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞說，她於4月3日起咳嗽和喉嚨痛，本月3、4、6和7日上班，無直接接觸病人或深喉唾液樣本，於7日到員工診所求醫後確診。除了在石湖墟診所，她曾在打鼓嶺普通科門診工作，兩處要暫停服務。

何婉霞稱，患者工作期間獲派外科口罩，在洗手間和清垃圾時有面罩、保護衣和手套；在清潔發燒區時獲N95，強調她工作時有適當裝備。她續稱，有5名診所同事曾與她午膳，當中1人現上呼吸道病徵；另為新界東家庭醫學部的員工檢測，有15人不適，其中3人病徵較重要入院。

北區醫院稱，已為曾與確診員工同時間在診所工作的45人驗鼻咽樣本，27人呈陰性，其餘結果待定。據悉，呈陰性樣本包括3名住院員工，另院方在石湖墟診所的洗手間、員工更衣室、茶水間等取驗40個環境樣本，初步均呈陰性。

附近上水PHD員工染疫

相距石湖墟診所11分鐘步程的上水彩園商場薄餅博士（PHD）亦有人中招，PHD證實，一名彩園邨分店「夜間店舖支援小組」的員工確診，她於4月5日最後一天上班，在關店後才工作，毋須接觸食物或客人；同組另外兩員工屬密切接觸者，已家居隔離。

博愛醫院一名住院3周的九旬翁早前確診，何說340名職員已做檢測，328人結果呈陰性，其餘正待報告；一名與該確診者同病房的82歲老翁早前離世，其遺體樣本呈陰性。

（抗疫新階段）

上 / 下一篇新聞

政府補貼半薪 僱主裁員須回水 1375億抗疫新措施 保就業計劃百萬人未受惠
政府補貼半薪 僱主裁員須回水 1375億抗疫新措施 保就業計劃百萬人未受惠
林鄭班子及行會來年減薪一成 庫房省千萬
林鄭班子及行會來年減薪一成 庫房省千萬
職工盟批失業者無份 匯豐馬會不申補貼
職工盟批失業者無份 匯豐馬會不申補貼
港鐵下半年八折 涉16億政府孭半 交通補貼門檻降至200元 放寬綜援資產額
港鐵下半年八折 涉16億政府孭半 交通補貼門檻降至200元 放寬綜援資產額
美容院雀館健身房津貼上限10萬
美容院雀館健身房津貼上限10萬
薪金補貼給老闆 僱員憂不落袋
薪金補貼給老闆 僱員憂不落袋
財赤料倍增至2766億 財爺：未需發債
財赤料倍增至2766億 財爺：未需發債
建制派讚大刀闊斧 泛民：未能雨露均霑
建制派讚大刀闊斧 泛民：未能雨露均霑
美容院明停業 影響5萬人生計 客人預繳料涉款80億 消委：倘結業難獲賠
美容院明停業 影響5萬人生計 客人預繳料涉款80億 消委：倘結業難獲賠
林鄭無承諾不秋後算帳罷工醫護 馬仲儀：推諉醫局 意味續施壓追究
林鄭無承諾不秋後算帳罷工醫護 馬仲儀：推諉醫局 意味續施壓追究
陳肇始稱警查陳淑莊酒吧聚集
陳肇始稱警查陳淑莊酒吧聚集
湖北來港者靠自願申報 議員憂陸路檢疫有漏洞
湖北來港者靠自願申報 議員憂陸路檢疫有漏洞
27港人乘中國專機離摩洛哥
27港人乘中國專機離摩洛哥
裝車製鋼造口罩 工業重地復產 為了復工 full gear上陣
裝車製鋼造口罩 工業重地復產 為了復工 full gear上陣
武漢助中小企 200億紓困
武漢助中小企 200億紓困
遊人已隨大疫去 此地空餘黃鶴樓
遊人已隨大疫去 此地空餘黃鶴樓
採訪手記：城市解封，運作未復
採訪手記：城市解封，運作未復
明日預告
明日預告
無唱K馬莎職員染疫 或環境感染 衛署：如共用設施 馬莎群組增至9人
無唱K馬莎職員染疫 或環境感染 衛署：如共用設施 馬莎群組增至9人
日驗兩輪樣本變5輪 威院：近上限
日驗兩輪樣本變5輪 威院：近上限
醫護不諳外語名字致誤送院 醫協促附報告核查
醫護不諳外語名字致誤送院 醫協促附報告核查
洗街車司機不獲口罩 食環署：準備提供
洗街車司機不獲口罩 食環署：準備提供
迪士尼高層減薪兩三成 5000演員每周一日無薪假
迪士尼高層減薪兩三成 5000演員每周一日無薪假
疫情礙家長生計 直資國際校紛助紓困 男拔港青基信凍學費
疫情礙家長生計 直資國際校紛助紓困 男拔港青基信凍學費
耀中高層渡時艱減薪 家長不滿促免學費
耀中高層渡時艱減薪 家長不滿促免學費
理大科大研快速測試病毒機 創科局稱會試用
理大科大研快速測試病毒機 創科局稱會試用