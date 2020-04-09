石湖墟診所運作助理確診 16同事有病徵 3需住院

葵涌醫院職業治療師弱陽性 無病徵

另外，本報昨接獲消息稱，葵涌醫院一名做外展服務的職業治療師的檢測初步呈弱陽性，仍待化驗室進一步檢測核實，料今日有結果。葵涌醫院昨晚表示該員工暫無病徵，正在休假，她於14日內無外遊紀錄。

醫管局石湖墟普通科門診診所一名主責清潔的57歲運作助理確診，衛生防護中心傳染病處主任張竹君說她無外遊，潛伏期和傳染期有上班，其兩名兒子及5名同事要檢疫，其中一名兒子化驗初步陰性。醫管局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞說，她於4月3日起咳嗽和喉嚨痛，本月3、4、6和7日上班，無直接接觸病人或深喉唾液樣本，於7日到員工診所求醫後確診。除了在石湖墟診所，她曾在打鼓嶺普通科門診工作，兩處要暫停服務。

何婉霞稱，患者工作期間獲派外科口罩，在洗手間和清垃圾時有面罩、保護衣和手套；在清潔發燒區時獲N95，強調她工作時有適當裝備。她續稱，有5名診所同事曾與她午膳，當中1人現上呼吸道病徵；另為新界東家庭醫學部的員工檢測，有15人不適，其中3人病徵較重要入院。

北區醫院稱，已為曾與確診員工同時間在診所工作的45人驗鼻咽樣本，27人呈陰性，其餘結果待定。據悉，呈陰性樣本包括3名住院員工，另院方在石湖墟診所的洗手間、員工更衣室、茶水間等取驗40個環境樣本，初步均呈陰性。

附近上水PHD員工染疫

相距石湖墟診所11分鐘步程的上水彩園商場薄餅博士（PHD）亦有人中招，PHD證實，一名彩園邨分店「夜間店舖支援小組」的員工確診，她於4月5日最後一天上班，在關店後才工作，毋須接觸食物或客人；同組另外兩員工屬密切接觸者，已家居隔離。

博愛醫院一名住院3周的九旬翁早前確診，何說340名職員已做檢測，328人結果呈陰性，其餘正待報告；一名與該確診者同病房的82歲老翁早前離世，其遺體樣本呈陰性。

（抗疫新階段）