無唱K馬莎職員染疫 或環境感染 衛署：如共用設施 馬莎群組增至9人

明報記者

本港累計961宗確診及疑似個案，昨新增的25宗確診者年齡介乎8周至71歲，15人有外遊，包括4名留學生、曾隨父母到英國的8周嬰、曾到土耳其及哈薩克的貨機機師。

馬莎群組現二代傳播 父母確診

其中4名沒外遊患者與馬莎群組有關，令群組增至9人，包括上月25日到銅鑼灣CEO Neway唱卡拉OK的馬莎前員工、27歲女子。5名曾唱K的確診者的病發日期介乎3月23日至4月4日，暫時最早病發是最先確診的皇室堡馬莎分店48歲男職員，也是暫時唯一在唱K前有病徵。前日確診、在上環信德中心、灣仔告士打道馬莎分店工作的24歲男子，其父母昨亦確診。

有兩名員工唱K後確診的皇室堡馬莎分店中，昨多一名37歲男職員確診，但他沒唱K。衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，他工作時有戴口罩，與染病職員沒密切接觸，可能因環境因素而感染，例如共用更衣室等設施，其餘17名職員需送檢疫中心。她說該分店職員使用商場廁所，但相信商場已清洗，仍提醒曾到商場者如不適應求醫，即使沒到該商場亦要勤洗手。

梁子超：顧客摸口鼻眼或有風險

醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超認為，皇室堡馬莎部分員工雖沒唱卡拉OK，但長時間共事，有交叉感染風險。他說不排除曾到該分店的顧客有感染風險，例如或曾接觸確診員工，或確診員工觸碰公共設施或貨品後留下病毒，顧客觸摸物品後再觸摸口鼻眼而間接受感染；但顧客逗留時間短，感染風險比員工低。

店員用商場廁 皇室堡：已加強清潔

他建議過去14日曾到該分店的人如有不適應求醫，平日購物後應洗手、清潔貨品。對於確診員工用商場廁所，他說門柄等或留下病毒，市民如觸摸後再摸口鼻眼就可能感染，商場必須消毒廁所。皇室堡回覆，4月4日收到租戶通知有員工家屬確診後，已即安排清潔承辦商在商場及寫字樓加強清潔消毒，特別是商場洗手間、G樓至1樓公共地方等。

廟街孕婦曾赴產檢 醫局：傳播風險低

對於前日確診、本月2日病發的尼泊爾孕婦，張竹君稱其廟街住所「有自己一個單位」，並有廁所。醫管局總行政經理何婉霞稱她於4月3日到伊利沙伯醫院急症室求診，當時無發燒，但有輕微上呼吸道病徵，安排她回家收集深喉唾液；患者3日後到該院交樣本瓶，並到日間醫療中心產檢，曾抽血及照超聲波，當時沒發燒，晚上才知其測試呈陽性。她說該孕婦與醫護有戴口罩，醫護有做好手部衛生，相信傳播機率很低，已安排同事醫學監察。

（抗疫新階段）