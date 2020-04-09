遊人已隨大疫去 此地空餘黃鶴樓

江漢區建設大道連接武漢商務區，過往是條繁華街道。道路兩邊，各政府機構和酒店及居民區鱗次櫛比。武漢人喜歡美食，沿街多是地方小吃店。受疫情影響，這類店舖全都閉門歇業。就算一間半間捲簾半開，但裏面漆黑，也不像準備營業。有家鎖着門的菜站，門上貼着過年前張貼的放假通知，證明大門已經很久沒開。就連麥當勞、肯德基等快餐店也被禁止堂食。食客僅能使用手機點餐支付外賣費才能吃到漢堡和炸雞。

酒店行業也大體如此，抗疫期間政府徵用過大批酒店，用於隔離或供到武漢支援的醫療、警務、消防等使用，大部分酒店未能如常開放。

連鎖酒店少人上班

開店迎客 無人執房

連鎖酒店「宜必思」楊姓工作人員向記者表示，「目前酒店連住客和工作人員也就10人」。「原本酒店有早餐的，但是廚師還沒有回來。所以還不能提供餐飲服務」。作為補償，酒店會為住客免費提供牛奶等飲品，「好在大家都很理解」。

宜必思酒店的情况在武漢非常常見，幾乎所有酒店都大門緊閉，門上貼有聯絡電話通知，門內擺放一張消毒枱，大堂豪華吊燈熄滅，酒店內死氣沉沉。不過酒店並非不能對外營業，只是因為防疫原因，大量員工未能上班，酒店僅提供簡單住宿，至於客房清理或洗衣等服務也多被取消。

有不願具名的酒店經營者認為，酒店受疫情影響頗大，「一方面是因為防疫原因提供服務不能跟上，另一方面是因為疫情導致遊客數量下降」。武漢擁有黃鶴樓、鸚鵡洲、龜山與蛇山，以及以櫻花聞名的武漢大學等人文景觀，還有因武昌起義聞名的「起義門」的歷史景點，但至今均暫未開放，幾名市民只能在景區外流連，算是「到此一遊」。

業界：不信短期回正軌

「沒有遊客，我們就沒有什麼客源。」這名酒店經營者稱，目前他只能讓員工放假，至於什麼時候恢復營業，他說要看實際情况再做決定，不過他不相信武漢會很快回到正軌。

（抗疫新階段）