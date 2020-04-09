裝車製鋼造口罩 工業重地復產 為了復工 full gear上陣

封閉76日的武漢昨日解封，作為全國重要工業基地，此前已有許多有規模的企業復工復產，大批員工也陸續返回工廠。有工人表示，雖然復工後工作不變，但增加了很多防疫措施，進入廠區要量體溫、登記、消毒，亦須穿防護服，午飯要保持1米以上間隔就座的安全距離，吃飯時不能說話。武漢市常務副市長胡亞波稱，具規模的工業企業復工率已達97.2%。

明報記者 鄭海龍

封城76日武漢車廠停工

遼寧全省一架現貨車可賣

3月28日，遼寧鞍山汽車經銷商「匯通」在網上發布廣告，「現車才是王道 CRV現車供應省內僅此一台」。CRV是東風本田的旗艦車型，在內地佔有很大的家用市場。坐落湖北武漢的東風本田生產廠家，自1月23日因封城起，已連續兩個多月沒有向經銷商交車了。

廠家突然「斷供」，使得由湖北生產的品牌車輛成為稀缺產品，預料隨着武漢解封及陸續復產復工將得到改善。

東風本田員工劉先生幾日前在微信朋友圈中更新狀態，畫面中拍攝的是東風本田的武漢工廠廠區，而不是他自己連續兩個多月的「居家生活」。劉先生說，正在進行復產前最後的準備。

火車專列運千員工

車站派旅巴直送各廠區

上月21日，武漢首個復工專列接載因疫情滯留十堰、襄陽的東風本田1013名員工。武漢市組織「點對點對接」方式，將這批員工從車站直接用旅巴送至工廠宿舍和租住的小區。上月23日，東風本田宣布復工首日，已有1150人回到工廠，數字佔工廠在冊員工九成。

4月6日，武漢漢陽區東風本田第二工廠外，一輛輛刷有「東本儲運」字樣的密斗貨車，不斷從江城大道駛入廠區大門。在門口的警衛室外，高音喇叭不停地播放提示，要求司機下車接受體溫檢測和出示綠碼。幾名身穿白色防護服、戴着口罩的警衛，負責檢測每輛車的司機，另有一名警衛拍下車輛進出受檢的全過程。

午飯隔1米坐「不能說話」

密斗貨車獲准進入工廠後，立即停至卸貨區的泊位，身穿防護服的工作人員開始卸貨。在5分鐘內，至少有10幾輛運輸汽車配件的貨車進入廠區。有工廠員工對本報表示，雖然已經恢復生產，但工廠對防疫仍十分看重，除進入工廠須測體溫和消毒外，工人亦須穿上防護服，午飯按照1米以上間隔就座，「不能說話，就悶頭吃」。

另外一個龍頭企業武漢鋼鐵廠，也基本完成自2月疫情期間轉為生產醫用氧氣的工作，回歸「正業」。武鋼工作人員在電話中向本報表示，目前武鋼已經開始全面復產。

作為醫療物資生產大省，3月28日，首列在疫情爆發後由武漢滿載醫用無紡布、醫用桌布等抗疫物資的「中歐班列」開往德國。

4月，湖北十堰、仙桃等防疫物資生產企業全面復工，武漢市新洲區中森醫療用品有限公司是少數疫情期間一直生產口罩等醫療物資的企業，公司工作人員表示，「雖然目前武漢及全國疫情已受控」，但工廠未有鬆懈，仍在加緊生產防疫物資。

內媒：龍頭企業產能恢復八成

湖北《長江日報》公眾號日前引述武漢市常務副市長胡亞波稱，武漢市推進復工復產工作晚於全國，目前武漢具規模的工業企業復工率97.2% ；億元以上項目已復工1006個；龍頭企業產能恢復超過80%；東湖高新區「規模以上工業企業」100%復工復產 。

（武漢直擊系列之四）

（抗疫新階段）