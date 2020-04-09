湖北來港者靠自願申報 議員憂陸路檢疫有漏洞

衛生署昨起對所有由機場入境者強制收集深喉唾液樣本檢測新型冠狀病毒，當中由英國入境者要檢出陰性才獲放行。至於抵港前14日內曾到內地湖北省、從陸路口岸來港者，署方會提供樣本瓶於家居檢疫期間做病毒檢測。目前武漢仍未開通來港航班，即當地人最大可能經陸路到港；衛生署表示，相關外遊史要由抵港者在健康申報表中申報。

另外，現時由湖北省、包括武漢市抵港者如其他內地入境者一樣，須家居檢疫14天，有別於3月初政府首批包機、由武漢回港的港人均要進入火炭駿洋邨檢疫14天。

徐德義：海外回港風險更高

食衛局副局長徐德義解釋，首批武漢包機400多個乘客中有一人確診；近日由海外回港、從深喉唾液樣本中檢出陽性的概率，約是100人中有1.1至1.2人。因此，他認為由海外回來的人比由武漢回來的風險為高，因此兩批人可有不同的處理；但未有表明武漢回港者須否強制交回樣本，僅說有信心他們會按時交回。至於為何武漢來港者毋須入檢疫中心，他說檢疫中心屬高密度監察，要留予高危密切接觸者。

郭家麒促強制檢測 陰性才放行

本身是醫生的立法會議員郭家麒表示，不強制武漢回港者做病毒檢測是「非常大的漏洞」，有內地醫生估計武漢有1萬至2萬無病徵感染者，自願申報湖北相關外遊史亦不可靠，擔心會再引發一輪爆發。他認為，至少所有經陸路入境者要強制做病毒檢測，檢出陰性才可「放回社區」。

（抗疫新階段）