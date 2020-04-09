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陳肇始稱警查陳淑莊酒吧聚集

【明報專訊】公民黨立法會議員陳淑莊上周四被拍攝到與40多人在「下半閘」的酒吧內聚集，涉違「限聚令」。昨有多個建制派議員在衛生事務委員會特別會議質問此事，食衛局長陳肇始表示警方會就此調查。

警方回覆表示，4月2日晚上接到報案，指大南街有超過20人聚集，警員到場後負責人表示該處並非營業中，警方發出勸喻，負責人其後把捲閘關上。警方指，會跟進相關個案。

工聯會立法會議員何啟明查詢是否有錢包場、下了半閘就能聚眾，食衛局副秘書長陳偉基表示根據第599F章《預防及控制疾病（規定及指示（（業務及處所）規例》，所有提供餐飲業務場所都受規管，不止公眾地方。個別個案要視乎當時環境及證據才能判斷。

進出口界立法會議員黃定光稱陳淑莊曾大叫「stay home」，但最後「stay bar」。民建聯漁農界立法會議員何俊賢質問議員是否有特權，民建聯議員葛珮帆亦指「捉棋都要罰啦」。陳肇始回應，警方會調查，其後又稱部門要收集證據，再研究如何檢控。

陳淑莊昨沒出席上述會議，社福界立法會議員張超雄形容會議本應討論公共衛生，批評建制派攻擊陳淑莊是「執到寶」、「撈政治資本」；民主黨立法會議員鄺俊宇則批評建制派「搞防疫還是搞政治」。

另外，陳肇始表示，第599F（業務及處所）及第599G（禁止群組聚集）兩例執法情况大致理想，就599F章，至前日零時零分，執法人員共巡查27,752次，發1674次提示。前日執法人員在深水埗發現兩家處所桌子不符1.5米距離，食環署正向法庭申請發傳票。至於599G，警方處理966宗違反指示報告，發66次口頭勸喻、19宗定額罰款；其他部門處理的處所範圍地方，人員巡邏12,711次，發1830次口頭勸喻。警方前日及昨日凌晨分別搗破兩間違規營業酒吧。

（抗疫新階段）

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