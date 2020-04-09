林鄭無承諾不秋後算帳罷工醫護 馬仲儀：推諉醫局 意味續施壓追究

「答謝」醫護 免3年註冊登記費

林鄭月娥昨於記者會稱，豁免醫護人員註冊及登記費金額不高，相信每年數百至千餘元，旨在肯定醫護人員的辛勞。被問政府能否承諾不會對罷工醫護秋後算帳，林太回覆，這是醫管局作為僱主與員工問題，並不涉及政府，因政府並非醫管局員工的僱主。

新民黨立法會議員葉劉淑儀昨於立法會財務委員會特別會議上批評醫護罷工，稱收到27宗投訴，當中有兩個女病人視網膜脫落，但手術延誤，導致其盲眼。她建議對於未考獲專科資格的醫生，若參與罷工，可考慮不批准專科資格。醫管局行政總裁高拔陞回應稱，有留意2月初有數千名同事因種種原因無執行職務，「有人說罷工，亦有人說不同原因」，會看人事程序處理跟進。

余慧明批「小恩小惠都不如」

馬仲儀：不缺一千幾百

醫管局員工陣線主席余慧明批評，豁免醫護註冊及登記費做法「可笑」，形容是「小恩小惠都談不上」，無助紓緩醫護壓力，建議政府不如用這筆錢幫醫護買防護裝備。

公共醫療醫生協會會長馬仲儀表示，無法從豁免未註冊登記費感到政府對醫護的支持，認為醫護普遍「不缺一千幾百元」，反而希望政府提供防疫物資。她說特首不承諾不秋後算帳罷工醫護，將責任推給醫管局，意即政府將繼續施壓醫管局追究。

（抗疫新階段）