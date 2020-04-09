美容院明停業 影響5萬人生計 客人預繳料涉款80億 消委：倘結業難獲賠

議員批措施擠牙膏 不堵源頭傳播擴散

立法會財務委員會特別會議昨討論衛生撥款，公民黨郭家麒及民主黨鄺俊宇批評政府抗疫措施「擠牙膏」，鄺俊宇指政府「隔幾日就宣布多少少嘢」，「所有做生意的人叫苦連天，但政策出台一時一樣」，最終堵截不到源頭，隱形傳播鏈繼續擴散。食衛局長陳肇始解釋，美容院曾有確診個案，當局以保持社交距離為大前提，故決定要求美容院及按摩院關閉14天。

前日晤食衛局無通知 業界斥突停業「過分」

香港美容業總會創會主席葉世雄稱，前日業界與食衛局官員開會，局方沒交代決定行業停業的標準，昨亦無通知業界就突然宣布要美容院停業14日，做法「過分」，令業界無奈和氣憤。葉稱，美容院業界涉約5萬從業員，一直沒明顯裁員，員工多放無薪假或隔日返工，無法估計停業會否令業界裁員或結業，但美容業以佣金制為主，故料停業期間從業員收入或會減半。

料五成預繳未使用 袁海文促延服務限期

民主黨消費者權益政策副發言人袁海文估計，美容業涉預繳費用約80億元，以往每年約兩三成金額未可在預繳服務限期前使用，今年疫情肆虐加上政府勒令美容院停業，相信或有約五成金額未可在服務到期前使用，促美容院可延長服務限期。

消委：可向信用卡機構申退款

消委會總幹事黃鳳嫺指出，被勒令停業的美容院、健身中心及按摩院，不少是以預繳方式付費提供服務，這類商戶應主動通知客戶停業14天的安排，及倘有預繳服務即將到期，說明能否延期。她說停業有結業風險，預繳的消費者是無抵押債權人，一旦結業，獲賠償機會微，消費者若用信用卡付款，可向發卡機構申請信用卡退款（Chargeback），但每間機構有其申請限期及政策。

顧客不擔心倒閉 美容院：暫不裁員

購買了數萬元美容療程套票的李小姐，現時以信用卡分期形式供款，部分已完成供款，現每月供款約2000多元，她不確定何時完成供款，估計仍要供款一年。她表示，以往每月去兩次美容院，受疫情影響，近3個月已沒有再去，對於政府要求美容院關閉，她說措施剛開始，加上光顧的是大型連鎖店，暫不擔心對方會倒閉結業，但會密切留意情况。

有兩間分店的美容公司Unique Beauty，公司董事經理黃靜明表示，旗下除了4名後勤員工，其餘約30人均要放14日無薪假。黃表示，2月時生意按年跌約兩成，員工已要放6、7天無薪假；3月時情况好轉，生意額僅按年跌一成，員工無薪假減至5天，但今次政府勒令停業兩周，估計即使4月底疫情緩和，本月生意額亦勢必按年跌九成，但現階段未計劃裁員。

明報記者

（抗疫新階段）