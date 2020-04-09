建制派讚大刀闊斧 泛民：未能雨露均霑

高失業埋政治炸彈 李慧琼：政府方向對

民建聯主席李慧琼說政府方向正確，認為若大量人口失業，會造成「政治炸彈」，她希望政府再有措施推動業主減租。

工聯會麥美娟歡迎政府措施，但認為支援措施不能取代失業援助金，促請勞福局設立。

經民聯林健鋒表示樂見特首大刀闊斧推新一輪措施，特別是協助僱主支薪方案，有助工商界在短期內「唞一唞氣」，亦能保住僱員飯碗。他期望財委會盡快通過撥款，為企業及市民提供「及時雨」，籲不同黨派不要拖延撥款。自由黨主席張宇人亦期望業主能配合政府的抗疫措施，至少減租一半。

楊岳橋：曾提代支薪 建制派否決

民主黨主席胡志偉認為支援措施未做到雨露均霑，舉例部分經營困難的行業如洗衣業未受惠，質疑為何不讓各行各業受惠，「難道只是為功能組別業界做的面子工程？」他促當局盡可能支援各種行業，令全部打工仔受惠。

公民黨黨魁楊岳橋說，財委會審議首輪抗疫基金時，民主派曾提臨時動議，要求政府代僱主支薪，但被建制派否決，形容政府「慢十拍」，又稱政府未有設立失業援助金，新措施仍對失業者「零援助」。

全國政協常委、前政務司長唐英年說，政府公布的措施範圍廣、力道足、援助深，顯示政府扶助各行各業的決心，相信政府可妥善處理赤字，認為儲備充裕，更應實行財赤預算，善用儲備去保就業、穩經濟。

（抗疫新階段）