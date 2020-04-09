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財赤料倍增至2766億 財爺：未需發債

【明報專訊】港府大灑1375億元推出一系列抗疫紓緩措施，財政司長陳茂波表示，港府財政赤字將較《財政預算案》的預期擴大，由1391億元增至2766億元，即由佔本地生產總值（GDP）4.8%，擴大至9.5%。有經濟學者認為，疫情影響全球經濟，本港的財政儲備仍較穩健，認為本港現階段毋須發債。

儲備扣剩8000億 陳茂波：穩健

陳茂波昨稱，政府推出兩輪防疫抗疫基金措施，連同預算案提出的措施，總額接近2900億元，相當於去年本地生產總值近一成，與美國、新加坡等先進經濟體相若。陳茂波認為，為免經濟出現螺旋式下滑，避免大規模失業，縱使財赤因此大增，政府仍必須採取相應紓緩措施，而政府近日與評級機構接觸，對方亦表示認同。

對於有人建議港府發債，陳茂波說，港府發債需有目標，例如涉及市場發展所推出的銀色債券、綠色債券，亦有為工務工程發債。但他認為，扣除預算的赤字後，財政儲備還有8000億至9000億元，相當於14至15個月政府開支，公共財政屬穩健，若為籌措防疫抗疫工作發債，或會引起外界質疑政府有錢卻發債，財政紀律會否從此鬆懈，認為目前不是合適改變做法的時機。

學者：資助期較長 保企業實力

浸會大學財務及決策學系副教授麥萃才說，與外國資助僱主支薪的做法比較，本港的資助比率較低，但資助期較長，6個月的資助期完結已接近年底，估計疫情已紓緩，經濟可逐步恢復，他認為在資助額和資助期兩者間取平衡，現時做法合理，同時可保留企業實力，當經濟回復正常，公司的反應較快。

麥又說，部分人早前已失業，可能正領取失業綜援或培訓津貼，惟兩者金額較低，若與資助僱主支薪的金額差距太遠，或形成不公平的感覺。

麥莘才表示，根據港府數據，推出各項紓緩措施後的赤字比例與其他西方國家相若，認為評級機構將一視同仁地決定評級。他說評級主要影響發債，故對香港的實際影響不大，由於本港是少數有大量財政儲備的地方，毋須如其他國家發債。

（抗疫新階段）

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