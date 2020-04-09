美容院雀館健身房津貼上限10萬

戲院在政府措施下關閉14天，政府亦宣布，向3月份內有商業營運、持公共娛樂場所牌照的電影院提供資助，資助額為每塊銀幕10萬元，每條院線最多可獲300萬元。

學校小賣部獲8萬元

學校因應疫情停課多月，很多學校和專上院校的服務供應商生計受損。政府表示會向學校小賣部、食堂和餐廳提供8萬元資助，預計惠及900個營運者；亦會向飯盒供應商提供1萬元資助，預計惠及1000間學校的供應商。政府亦會向每名校巴司機和保母提供1萬元資助，料有5300名校巴和學校私家小巴司機，以及5300名保母受惠。至於在學校擔任導師、教練、培訓人員和興趣班營辦者，合資格者可獲7500元資助，預計惠及2.7萬個營辦者或人員。教聯會歡迎政府從善如流，推出措施協助與教育相關行業渡過難關，待復課後繼續為學生服務。

食肆資助分兩期派 八成須作出糧

餐飲業的生意亦大受疫情打擊，其中被勒令關閉的酒吧可額外獲發一次過5萬元資助。政府亦會向餐飲處所提供一次過資助，按處所面積大小，由25萬至220萬元不等，分兩期發放，但最少八成資助額須用以支付僱員薪酬，持牌人也須承諾在領取資助後3個月內不會裁員。此外，在食環署管理的公眾街市內的熟食或小食攤檔承租人，可獲一筆過5萬元資助。

（抗疫新階段）