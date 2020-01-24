港鐵下半年八折 涉16億政府孭半 交通補貼門檻降至200元 放寬綜援資產額

明報記者

其他市民直接受惠的措施，包括對現時各大專院校的免息還款期延長兩年，現時約20萬名學生償還貸款亦免息兩年；至於即將繳交薪俸稅、利得稅、個人入息課稅的市民，其繳稅限期將自動順延3個月，稅務局稍後公布詳情，估計逾100萬納稅人受惠。

學貸免息還款期延長兩年

交稅限期順延3個月

政府亦放寬綜援下的資產上限，以協助更多失業者，為期6個月。保險業監管局亦會協助各主要保險公司為客戶提供保費寬限期，個人人壽、危疾及醫療保險的保單持有人，可申請延遲繳交保費30至180天。

除八達通車費外，港鐵表示目前5款全月通加強版和港鐵都會票，亦將於7月至12月的半年間，每次購買時減價100元，以目前港鐵都會票售價435元為例，新售價為335元。港鐵行政總裁金澤培稱，新一輪措施經平衡多方面考慮，以及與政府磋商後制訂，期待疫情緩和後本港經濟可重拾正軌。

消息：車費減幅經檢視財政狀况

消息人士透露，將港鐵車費減幅定於兩成，是港鐵經檢視後所能應付的金額，且屬一次過措施，相信小股東不會反對，強調在提供優惠後，港鐵整體財務仍然穩健。消息續稱，港鐵亦有研究調整現行票價可加可減機制的可行性，但因需經小股東同意，所需時間較長，不及直接提供車費優惠到位。

特首林鄭月娥昨說，當疫情平復後，乘坐公共交通出行的市民料會回升，決定於7月至12月的半年內，降低現行「公共交通費用補貼計劃」的門檻，由400元調低至200元，市民由8月中起可領取放寬計劃後的交通補貼，料約380萬人受惠。

航空業方面，林太稱機管局將動用資源，預先購買50萬張機票，認為有關措施符合為本港經濟復蘇鋪路的原則。機管局表示，昨日推出的新一輪紓緩措施涉及20億元，以進一步支援航空公司及航空輔助服務營運商，當中將向4間本地航空公司預先購買約50萬張機票，為航空公司預早注入流動資金，會於疫情過後推出市場推廣，向全球旅客及港人送贈機票（詳見B1版）。

貨車入內地 代付司機驗病毒費

另外，內地明日起要求所有經深圳灣口岸及港珠澳大橋入境的本港跨境貨車司機，必須提供7天內新冠病毒核酸檢測陰性結果證明。政府發言人稱，內地當局會在口岸現場集中為本港跨境貨車司機檢測，費用為350元，政府將承擔有關費用。

（抗疫新階段）