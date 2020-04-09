職工盟批失業者無份 匯豐馬會不申補貼

截至去年9月，匯豐在本港聘用約3.2萬名員工，匯豐發言人表示不打算申請僱員工資補貼，集團在3月初已決定暫緩早前公布裁減人手的計劃。另一大僱主香港賽馬會也表示不會申請工資補貼，亦不會因疫情裁減全職員工，並會延長收入津貼計劃，為逾1萬名兼職員工提供50%的收入保障。廠商會及總商會均表示歡迎港府的新措施，稱有助紓緩企業的經營負擔。

吳敏兒：放寬失業綜援資格幫助小

憂打工仔捱不到6月

職工盟主席吳敏兒批評，資助僱主支薪的措施未能幫助最水深火熱的人，失業者未受惠，而政府說只放寬失業綜援的資產限額，對失業者幫助極小，且計劃無包括沒有強積金戶口的自由工作者、兼職，亦未知道放無薪假的僱員是否符合計劃資格。她說不少打工仔已捱了兩個月，但僱主6月才獲資助，即僱員亦要多捱兩個月，擔心「他們未必等到」。

（抗疫新階段）