職工盟批失業者無份 匯豐馬會不申補貼

【明報專訊】政府提出工資補貼計劃，無論企業在疫情下是賺是蝕、巨企或小公司，都能申領公帑補貼支付員工薪金。以港鐵現有約2.8萬名員工計，如每個僱員最多可領9000元，半年最多補貼5.4萬，若港鐵申領，推算最多可獲約15億元資助。在本港有3.2萬員工的匯豐銀行則表明不會參與計劃。港鐵至截稿前未有回覆。有工會稱措施未能協助失業、沒有強積金戶口的自由工作者等人，批評政府「做一些不做一些」。
截至去年9月，匯豐在本港聘用約3.2萬名員工，匯豐發言人表示不打算申請僱員工資補貼，集團在3月初已決定暫緩早前公布裁減人手的計劃。另一大僱主香港賽馬會也表示不會申請工資補貼，亦不會因疫情裁減全職員工，並會延長收入津貼計劃，為逾1萬名兼職員工提供50%的收入保障。廠商會及總商會均表示歡迎港府的新措施，稱有助紓緩企業的經營負擔。
吳敏兒：放寬失業綜援資格幫助小
憂打工仔捱不到6月
職工盟主席吳敏兒批評，資助僱主支薪的措施未能幫助最水深火熱的人，失業者未受惠，而政府說只放寬失業綜援的資產限額，對失業者幫助極小，且計劃無包括沒有強積金戶口的自由工作者、兼職，亦未知道放無薪假的僱員是否符合計劃資格。她說不少打工仔已捱了兩個月，但僱主6月才獲資助，即僱員亦要多捱兩個月，擔心「他們未必等到」。