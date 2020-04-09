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林鄭班子及行會來年減薪一成 庫房省千萬

【明報專訊】特首林鄭月娥昨日宣布，她與3司13局長及特首辦主任將於未來一年減薪一成，以示願意與市民共渡時艱。行政會議全體非官守議員隨即響應減薪一成，為期1年。

少收52萬 林鄭否認因政治壓力

政府文件顯示，林鄭月娥本年度（2020/21）年薪預算開支為521萬元，減薪一成即少收約52.1萬元；政務司長、財政司長及律政司長年薪分別463萬、447萬及432萬元，減薪一成分別少收約46.3萬、44.7萬及43.2萬元；13名局長及特首辦主任年薪一律為418萬元，減薪一成等於少收41.8萬元。行會召集人及非官守議員年薪分別為164萬及102萬元，減薪後分別少收16.4萬及10.2萬元。

多國領袖早前宣布減薪與民共渡時艱，林太去年按消費物價指數的機制加薪約2%，引起批評；林太否認是因為近日政治壓力而減薪，稱籌備紓困措施時已有討論減薪，不是兩三日內做的決定。今次減薪不涉及副局長及政治助理等官員。主要官員連同行會成員減薪後，整體將為庫房節省近1000萬元。林太2月底曾與44名政治委任官員捐出1個月薪酬予公益金，涉款逾1000萬元。

多個政黨被問到立法會議員會否跟隨減薪。民建聯主席李慧琼說，該黨有向市民派發大量抗疫物資，議員不一定要用減薪這形式與市民抗疫。民主黨主席胡志偉說會再討論是否減薪，強調一直都有為市民蒐羅抗疫物資，若落實減薪，捐出的薪酬會用作支援抗爭者。行會成員、經民聯林健鋒稱，立法會和區議會同樣服務社會，認為議員亦應減薪。實政圓桌田北辰歡迎政府決定，會跟隨政府捐出議員年薪一成，幫助基層學生網上學習。

（抗疫新階段）

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