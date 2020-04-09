政府補貼半薪 僱主裁員須回水 1375億抗疫新措施 保就業計劃百萬人未受惠

補貼薪金惠及150萬人

林鄭認不保證滴水不漏

昨日公布的措施分開保就業、為特定行業提供援助、政府寬免費用、由政府促成機管局提供援助等四大範疇（見表），動用的1375億元，令2020/21年度《財政預算案》的財赤擴大至2766億元。建制派大致滿意和歡迎新措施，亦呼籲業主減租配合政府。民主派認為支援未能做到雨露均霑，尚有行業未受惠，促當局盡可能支援各種行業，令全部打工仔受惠。

為期半年每月上限9000元 料6月發放

新型冠型病毒疫情影響各行業。政府昨日推出新一輪抗疫措施，包括參考外國，動用800億元推「保就業」計劃。政府會向為僱員作強積金供款的僱主提供五成支薪補貼，並以2019年第二季工資中位數1.8萬元做基礎，即每個僱員補貼上限為9000元，涵蓋150萬名僱員，為期半年，即每人最多可補貼5.4萬元。林太稱貼補會分兩期發放予僱主，第一期不遲於6月，會爭取更早發放。據了解，計劃料可在5月初接受申請，6月初擬一次發放僱員5、 6及7月的工資補貼；補貼期由5月至10月。

自僱者獲資助7500元 包括「炒散」

保就業計劃也會向強積金計劃沒有完全涵蓋的飲食、建造及主要為的士及紅色小巴司機的運輸業僱主提供支援，涉約80萬人；21.5萬自僱強積金供款者亦可獲一筆過資助。勞福局長羅致光補充，這類自僱者包括「炒散」者，會一筆過獲7500元；為僱員供「公積金」的僱主亦有工資補貼。

政府稱上述3項安排惠及251.5萬人，若以390萬勞動人口推算，有140萬人未受「保就業」保障，但政府稱有其他支援計劃支援不同行業人士。至於補貼為何定在工資五成，林鄭月娥解釋力度太小起不到要求僱主保留員工的作用，「在選擇做多做少要考慮公共財政壓力」；而政府參考了幾個外地政府的做法，認為香港做法較合理寬鬆。

林太強調措施動用的1300多億元有七成是用於員工上，毫無疑問政府將保就業放首位。至於為何不直接將補貼給員工，她說目標是保就業，指與僱員有關係的是僱主，以強積金供款做基礎，向僱員提供援助的涵蓋面最大，且能最簡單及迅速發放。

未提違諾刑責 信僱主不濫用

羅致光：老闆無誘因炒人

至於如何確保補貼落到員工手上、會否有企業先裁員後申請補貼，林太稱不擔心僱主在共渡時艱之時濫用補貼，亦看不到誘因僱主會裁員再領津貼。羅致光稱，項目設計旨在令僱主無誘因減薪裁員，否則會「拎少咗」補貼，更可鼓勵已裁員的僱主「請番人、加番人工」，便能申領補貼。

申請者資料公開 稱工會可為僱員出頭

被問僱主違諾有何懲罰，林太稱會收回補貼，甚至有附加費；亦會公開申請補貼的僱主資料讓僱員知道，又稱香港有非常活躍的工會會為僱員出頭；不過她說政府會先支付補貼，之後才嚴格審計及跟進。羅致光補充有兩招懲罰：收回補貼，和之後的月份薪酬補貼會有折扣，但無提及刑責。

明報記者

（抗疫新階段）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676