樹仁因疫停新聞系實習

校內習作取代 學生憂求職「輸蝕」

樹仁大學昨通知新聞與傳播學系學生，將取消校外實習，學生將在導師指導下完成深度報道、影像製作等校內習作。樹仁新傳系主任梁天偉稱，不少傳媒今年不招聘實習生，考慮到學生安全及購買保險問題，實習「被迫用另一方式進行」。他強調，取消校外實習不影響學生畢業。

有原本今年暑假實習的樹仁新傳系三年級學生說，不少傳媒機構會聘請實習學生做兼職或提供全職職位，她擔心欠實習令其日後求職「輸蝕」。她說去年反修例運動期間，傳媒機構沒叫停實習，但會避免派學生到高危地點採訪，認為疫情下可採取類似安排。

傳媒減聘實習生 中大浸大研對策

中大新聞與傳播學院教授蘇鑰機說，部分以往曾合作的機構表示今年不聘請實習生，而學院仍希望繼續安排學生校外實習。浸大新聞系高級講師呂秉權說，據其了解多間傳媒今年減聘實習記者，甚至暫停招聘，新聞系正研究不同方案，包括准許學生以過往的傳媒工作經驗取代實習等，暫未有定案。

（抗疫新階段）