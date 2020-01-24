楊潤雄：DSE仍望4．24開考 津中議會：如期考學界一致意願

下周四起發更新准考證

DSE考期影響5.2萬名考生。津貼中學議會主席潘淑嫻稱，DSE如期開考是學界一致意願，「大家好想準時考，這幾天感受到師生都好忐忑不安」，教師都擔心考生面對持久戰，壓力不斷增加，現時希望往後疫情不要轉差，能如期開考。學友社學生輔導顧問吳寶城說，維持4月24日開考是較好安排，因為愈推遲，考生積累的壓力愈大。不過，他說目前疫症仍蔓延，也會有考生憂慮安全，所以在這問題上要平衡，而他也支持當局把開考日期推遲至6月或7月，並講明若該日期不能開考，便取消DSE及作其他評分安排，最重要是讓考生知道「路線圖」。

楊潤雄昨午與中學校長代表會晤。現時距DSE開考不足3周，楊昨稱「仍是以4月24日開考中學文憑試為目標，並全力準備」。他稱教育局和考評局先後與教育界會面，大家都認為如能在「安全範圍」內完成文憑試，對考生是最好的。他說若DSE在4月24日開考，所有筆試可於5月25日完成，而放榜日期仍會維持在7月之內，對報讀本地或境外大學的時間表，實際影響有限。

楊又表示，考評局已為各考場做好準備，考生要量體溫及消毒，沒病徵的考生才能應考，又盡量增加座位間距至1.8米。考評局將因應情况考慮要否提供更多指引。

擬訂再延期及取消後備方案

不過，楊潤雄補充，為防疫情持續嚴峻，「必須有兩手準備，擬定後備方案」，即再延期及取消。他說兩者均不理想，如果延期不遠，疫情仍在；但若延期太久，又會打亂大學收生和開學安排。至於取消，他說「不是一個受歡迎的選項」，屆時考評局要制定一個「相對公平」的評估機制，根據考生校內成績，以及用各中學過往學生在DSE的表現作調整，然後給學校考生一個評估的成績評級，但對自修生則難有任何評級。

明報記者

（抗疫新階段）