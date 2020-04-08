創科局增購6000可重用手環 疫後或供安老院用

系統研發開支90萬 首批每個成本470元

創科局回覆立法會就有關電子手環的問題表示，截至2020年3月1日，政府就電子手環系統的研發開支約為90萬元，當中不包括購買智能手機及製作電子手環硬件的支出。首批2700個電子手環的每個成本約為470元，局方預期往後成本會因應研發成果和大量生產而下降。

截至3月1日，政府安排了769條可重用電子手環予家居檢疫者佩戴，備存量為1931條，當局在檢疫者完成檢疫期後會回收及重用該批手環。因應強制檢疫者數目持續增加，政府已在「防疫抗疫基金」預留5000萬元採購及製作家居檢疫監測設備，資科辦和研發中心另外採購6000條可重用電子手環以及16萬條一次過電子手環，以配合強制檢疫措施。

局方考慮於疫情過後，將可重用電子手環提供予政府部門作其他服務，例如照顧安老院舍長者。

現時監察居家檢疫的系統運作由資訊科技總監辨公室及公務員義工團隊執行，創科局表示，隨着家居檢疫者不斷增加，要增聘人手協助有關工作。

明報記者

（抗疫新階段）