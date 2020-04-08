林鄭稱加薪屬定期調整 葉劉促減薪一至三成

稱持開放態度 無回應減薪

林太昨表示，個人對於薪酬問題「持非常開放的態度」，但她澄清今次是按通脹的定期調整，等同立法會議員去年10月1日酬金按通脹的調整。她提到，早前管治團隊有主動捐薪酬給公益金；至於往後如何做，她說：「我們會審慎再思考與民同心抗疫和共渡時艱應該採取的行動。」她無直接回應會否考慮凍薪或減薪，但說如措施能達至以上目的，「我們是非常願意做的」。

自由黨批加薪極不恰當

胡志偉：減薪為失職負責

葉劉淑儀早前已要求特首帶領問責班子減薪，她說行會可討論是否跟隨減薪，她個人認為若政府問責班子減薪30%，行會應減15%，因行會只是給意見林太，而且很多時林太的決定都沒有告之行會。

自由黨3名榮譽主席田北俊、劉健儀、周梁淑怡和黨魁鍾國斌昨去信特首，對於政府問責團隊按原有機制加薪表示震驚失望，斥極不恰當，要求政府提出自願減薪方案。民主黨主席胡志偉表示，政府管治班子在抗疫防疫上失職失責，措施落後形勢，應該減薪，「減薪並非共渡時艱，而是為失職負責」。

對林太稱加薪是按照原定機制，實政圓桌立法會議員田北辰稱，「非常時期，要識非常手段」，又指前特首董建華的班子都曾經減薪。

（抗疫新階段）