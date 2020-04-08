料助出糧 次輪基金最快今公布 阻失業惡化 要求地產商港鐵「落水」

明報記者

林鄭月娥昨表示，過去一星期會見了不同行業持份者，大家都希望第二輪基金能更有效地做到「保就業」，又說有員工已開始由有薪假進入半工和無薪假。她又表示，在強制防疫措施下受影響的行業，例如被勒令關閉的行業，政府亦非常關心。另外，為期14天的抗疫指令陸續到期（見表），包括限聚令，林太稱會爭取盡快向社會公布到期的管制措施如何處理，包括關閉的商業處所或對飲食業的營運規管。

旅業獲加碼 資助健身室卡拉OK

航空業補習社也受惠

據了解，次輪基金將依循兩大原則：一是協助受疫情打擊嚴重的行業，以及協助受政府抗疫措施影響的行業。因此，持續受挫的行業如旅遊業會獲加碼資助，航空業、補習社等料也受惠；因抗疫令要關閉的健身中心、卡拉OK等也會有資助；政府亦會對各行各業提供概括性的支援。消息稱政府正參考英國等地做法，考慮協助企業出糧，要求企業不要裁員。英國的方案為政府代公司支薪最多八成，每月上限約2.3萬港元。

行會成員、新民黨主席葉劉淑儀認為，即使為公司補貼八成人工亦只是短期，現時希望遏止疫情，盡快恢復經濟，政府要估計須補貼工資多久、如何支援自僱人士及僱主等。

民主黨主席胡志偉表示，政府早前推出的防疫基金措施只是「救老闆」，第二輪基金應協助基層僱員，惠及各行業。

石禮謙：保就業非地產商責任

至於地產商如何協助，地產及建造界立法會議員石禮謙表示，特首兩周前與地產建設商會見面，近期則沒有，之後部分地產商已主動減租三至六成，甚至七成，但撐企業、保就業不是地產商責任，而是政府責任，政府應善用近4萬億元儲備，「開倉派米」保就業。

學者料開支300億 儲備夠應付

浸大財務及決策學系副教授麥萃才認為，若政府為勒令停業的行業支付薪金、補助低技術「手停口停」的市民，會較合理；若仿效英國協助支付八成薪金，以入息中位數1.9萬元計算，八折約1.5萬元，而從事服務行業約80萬至100萬人，意味每月約支付百多億元，參考內地用約兩個月封城控制疫情，料政府開支約300多億元，財政儲備可以應付。他表示，措施對企業而言可減少消耗流動資金，助「捱時間」至疫情過去；從政府角度而言則可減少失業人數，一來失業者領取綜援非長久之計，二來可避免將來花費更多金錢、時間創造就業。

（抗疫新階段）