採訪手記：城市重開了 心靈呢？

失去至親 卻不能辦一場像樣的葬禮

在武漢採訪，動用各種關係必不可少，一名受託者一次打過電話後哭着對記者說，「我開不了口。我不想他們再陷入失去親人的痛苦。真的對不起……」記者曾嘗試聯絡多名新冠肺炎死者的家屬或確診患者，大部分不願提及兩個多月裏的經歷，僅說「過去就好」。也有曾接受採訪的確診者康復後，記者再度聯絡她時說，「不想再回憶」。

兩個多月，發生在武漢人身邊的每一件事可能都刻骨銘心。面對病毒威脅，感覺死亡臨近；或失去至親，卻不能為親人辦一場像樣的葬禮。封城之初，一名女子在新華醫院急診室外，眼看殯儀館運屍車將剛被病毒奪走性命的母親運走，無助地哭喊：「媽媽！媽媽！」短片在網上流傳，抽動無數人的心。有網民留言：「（官方）工作做得不夠」，沒心理輔導、安慰。

現在武漢終可有條件進出了，不論是染疫去世者的家人、康復者還是安然度過疫情的人，在巨變之前，社會地位與金錢都不起決定作用。從心理而言，他們拒絕回憶多少符合「創傷後遺」的臨牀表現，身體有病尚可發現和治療，心理問題則容易忽視和帶來不可預見的後果。城市重開，當局還要更注重心理輔導和精神幫扶。

明報記者

（抗疫新階段）