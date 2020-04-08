零時解封 離城5萬人近半赴珠三角

武漢昨發布交通恢復方案，的士、有軌電車、渡輪、長途汽車客運站復營。《湖北日報》報道，武漢的士今日恢復營運，並實行「一車一碼」，司機須全程戴口罩，乘客憑綠色健康碼實名登記並掃碼乘車。網約車根據疫情變化和市場適時恢復。

中國鐵路武漢局集團根據昨日預售車票估計，今日將有約5.5萬名旅客乘火車離開。其中前往珠三角的乘客約為2.2萬人，佔約四成。準備回東莞打工的武漢人萬先生在武昌站對本報表示，1月18日由東莞返武漢，一直停工，「12月開始公司就沒發工資，上有老下有小，心裏很着急」。到東莞要自費隔離14天，核酸檢測也要自費，「不一定出得起這個錢」，他還是決定先去看看。

武漢共有武昌、漢口、武漢等17個火車站，今日恢復辦理出發業務。昨夜9時許武昌站有200餘人在站外候車，不少乘客表示，擔心解封後交通，提前來站等候。海南人蔡先生說，昨天買到今晨4時的票，打算在站外等10個小時。他去年底到武漢打工，原本計劃過農曆新年時回家。封城期間靠做志願者和兼職掙些生活費，「前後花了六七千塊（人民幣），不會再來了」。

赴武漢打工者：不會再來

武漢天河國際機場國內客運航班今亦恢復營運。機場昨提示，旅客進入航站樓前須掃描「武漢戰疫」二維碼，憑「綠碼」通行，及須接受體溫檢測。

應勇：開城門不等於開家門

國家衛健委昨通報，湖北6日無新增確診，無新增死亡，現有確診病例518宗，其中武漢515宗，是武漢首次無新增死亡病例。武漢大學中南醫院呼吸與危重症醫學科首席專家楊炯表示，根據近期普查資料，武漢大約有1萬至2萬無症狀感染者，還需警惕。湖北省委書記應勇昨指出，「打開城門不等於打開家門」。

（抗疫新階段）