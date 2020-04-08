九巴再削班 有通宵車每小時一班

九巴回覆稱，隨着更多防疫措施推出，最近兩周客量需求進一步下跌，較正常大減四成，面對疫情持續且未緩解，正面臨極大營運困難，需作臨時調整，同時減低營運成本以保障整體員工的就業，會繼續就班次調整與運輸署保持溝通。

據九巴最新班次調整時間表，共32條九龍及165條新界區路線需調整班次，繁忙時段部分路線25或30分鐘一班，如來往元朗公園及青衣站的68E線，繁忙時間班次25至30分鐘一班；來往樂富及尖沙嘴的7號線，亦調整至15至30分鐘一班。

至於非繁忙時段，大部分路線班次延長5至10分鐘，普遍由15至30分鐘一班，如來往屯門碼頭及旺角東站的59X及來往屯門及葵芳站的58M，均延長至15至20分鐘一班。由尖東往沙田黃泥頭的通宵線N283，更由現時30分鐘延長至1小時一班。

區議員批評「知會一聲也沒有」

屯門區議員朱順雅批評九巴今次再減班，「知會（地區）一聲都沒有」，運輸署亦沒向區議會交代批准調整準則。她舉例，本月3日傍晚在九巴屯門公路轉乘站「數班次」，1.5小時內發現近34%班次脫班，部分路線如57M、66M、67M等輪候時間更逾20分鐘。

（抗疫新階段）