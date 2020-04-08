你封公家桌我備私伙枱 長者棋聚繼續

政府發言人昨表示，由限聚令（第599G章）3月29日生效至昨日（7日）凌晨零時，共巡查13,677次及作出1896次口頭勸喻，19宗發出定額罰款告票。

記者昨日再到沙燕樓3樓平台觀察，約有15名長者聚集，部分坐長櫈閒聊，有兩名長者打開私家摺枱摺櫈捉棋，其間另一老翁拉下口罩觀戰。平台公用棋桌被圍封，欄杆旁大量摺枱摺櫈被鐵鏈鎖扣，部分貼有領展要求清走雜物通告，相信是聚集長者擺放的「私伙枱櫈」。據報較早時更有4名老翁聚集玩啤牌。

有正在捉棋的老翁稱近日已減少外出，「總之我哋唔違法（多於4人）就得啦！為娛樂啫！」

長者：法例原意好 但也需解悶

居於乙明邨、目擊沙燕樓票控經過的街坊翁先生說，當時（周一）十數人圍着玩啤牌，警方下午2時許到場即發出告票，稱警方近日頻頻巡查，早兩日已口頭警告聚集者。他說過往有空也會「落場」，「𠵱家非常時期一定唔玩啦！唔係驚疫情，係驚2000蚊！」

記者昨亦到大埔區多個屋邨觀察，大元邨、廣福邨和富善邨平台和公園較平日少人，76歲的陳伯在廣福邨座椅閒坐，數人在附近坐着。他說大家只是落街解悶，互不相識，認為法例難遵從。富善邨公園內有兩名長者下棋，3人旁觀。有不願透露姓名長者說，法例原意好，但長者也需解悶，只能自行隔遠點。

無牌酒吧拘91人 警或控違限聚令

另外，警方昨凌晨於尖沙嘴搗破一間由黑幫操縱的無牌酒吧，檢獲約值7萬元毒品及大量啤酒，91名男女涉嫌無牌售賣酒精類飲品、販毒、藏毒及在無領取牌照的地方飲酒等罪被捕。警方稱稍後不排除考慮以限聚令檢控。

律政司長鄭若驊昨表示，3個情况下或違限聚令，包括參加、組織或提供場所供人聚集等，而組織聚集或提供場所供人聚集可馬上檢控，一經定罪可判監6個月。特首林鄭月娥則說，條例執行初期都是口頭勸喻、警告，往後會比較嚴格執法。

香港教區主教公署宣布，徵詢政府後，教友在堂區聖堂及轄下小堂作個人祈禱及朝拜聖體時，只要彼此保持2米距離，並避免社交接觸，可不限於4人。

（抗疫新階段）