立選日未刊憲 聶德權：未掌疫情影響

此外，為期約一個月的立法會選舉活動建議指引公眾諮詢昨日完結。選舉管理委員會回覆本報查詢時表示，截至昨午6時共收到超過9萬份公眾意見，會詳細考慮收到的意見。

稱籌備中 正覓票站招募工作人員

在昨日的立法會財委會特別會議上，熱血公民立法會議員鄭松泰關注當局往年都會在3月公布立法會選舉日期和提名期，但現時仍未刊憲，要求當局交代是未刊憲還是不會舉行選舉。聶德權說，目前仍未刊憲是因為香港面對「非一般」情况，全城做防疫抗疫工作，政府會密切留意疫情對社會和公共衛生的影響，審視疫情發展後再評估，之後才會刊憲。聶強調正密鑼緊鼓籌備選舉，包括尋覓票站和招募3萬名工作人員等。

被問推遲一年 稱法例限14天內

聶德權會後表示，籌備立法會選舉時，要考慮如何兼顧疫情和公共衛生風險。被問到憲制上是否可把立法會選舉延後一年，聶回應說，若立法會選舉因一些情况受影響，法例有提及如何延遲，例如不能延遲超過14天等。

民建聯立法會議員周浩鼎表示，如疫情持續嚴峻，在公共衛生及防疫考慮下，延遲選舉亦是合理。民主黨胡志偉說，無人想疫情持續至選舉期，一旦如此，將會是一個兩難的問題，他希望疫情可盡快受控。

民建聯：延遲合理 民主黨：將成兩難

民建聯李慧琼在會上關注電子點票和電子派票何時實行，聶德權回應說，局方目標是在明年的選舉委員會選舉中實行電子派票。

另一方面，立法會選舉活動建議指引公眾諮詢昨日完結，新民黨提出多個建議，包括要求政府修改法例，列明參加團體內部遴選的人不屬「候選人」，亦建議在每個票站設立專屬櫃枱，縮短65歲或以上長者、孕婦及肢體傷殘者輪候時間。民主派就動員市民致函選管會，提出3點反對，包括反對讓長者、孕婦、傷殘者優先投票；要求改善排隊環境，讓有需要者在舒適的環境等候投票；反對硬性限制點票站公眾人數，以及反對指引中「候選人」定義的段落。

明報記者

（抗疫新階段）