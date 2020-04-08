湖北陸路返港驗唾液自願 衛署未答須否手帶

今起飛機抵港者全要驗

英國入境明起亞博等結果

同時，衛生署今日起會向抵港前14日內曾到湖北、並從陸路口岸（即深圳灣口岸及港珠澳大橋香港口岸）入境者提供樣本瓶，讓他們在家居檢疫時收集深喉唾液，再交回該署檢測。

衛生防護中心總監黃加慶昨午表示，專家認為從武漢及湖北來港者的感染風險不會較海外返港者高，這批人會接受家居檢疫，深喉唾液檢測亦將擴至湖北返港者。他又說，早前政府以包機從湖北接回400多人，只有1人確診，較外國返港者的1.1%至1.2%陽性比例低。

現時從內地入境者須接受強制家居檢疫，但毋須戴手帶。黃加慶昨被問是否需要求從內地入境者戴手帶接受檢疫，他說政府資訊科技辦公室會不斷改善安排；本報昨向政府資訊科技總監辦公室查詢湖北返港者的家居檢疫安排，發言人表示應向衛生署查詢，衛生署至截稿未有回應。

衛生防護中心上月9日起擴展「加強化驗室監察計劃」至所有私家醫生，私家醫生若發現有發燒或呼吸道感染徵狀的病人，可向他們派發樣本瓶收集深喉唾液樣本，檢測新型冠狀病毒。黃加慶說，過去一個月有逾4000個樣本經私家醫生轉介檢測，當中約2%確診，比例較高，會再去信私家醫生呼籲他們參與計劃，及早找出病徵輕微的病人。

憂「流感者」求診私醫埋炸彈 何栢良籲檢測

港大感染及傳染病中心總監何栢良昨在商台節目表示，經私家醫生轉介而確診的病人，約佔同期全港確診總數一成，當中相信大部分沒有外遊紀錄；故若只計算本地個案，經私家醫生轉介而確診的病人，佔本地個案總數四分之一至三分之一，所佔比例不小。

根據衛生防護中心的流感監測，近日向定點普通科門診及私家診所求診的病人當中，約2%個案為「流感樣病例」，何認為，這些病人有上呼吸道感染徵狀，擔心當中夾雜感染新型冠狀病毒者，而又未接受病毒檢測，等同在社區埋下「計時炸彈」。他呼籲所有私家醫生參加「加強化驗室監察計劃」，向有病徵的病人派樣本瓶，否則難以控制社區傳播。

立法會議員陳凱欣表示，港府昨晚10時45分發稿，宣布今天起實施新措施，「非常不理想」，信息發布欠佳。她建議港府在機場附近租借酒店，讓抵港者等待病毒檢測結果，又認為應對經陸路入境的人採取同樣措施。

（抗疫新階段）