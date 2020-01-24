14危殆 負壓ICU分佈不均恐受壓 醫護憂聯合「爆煲」 協會倡機制協調

本港昨增兩名危殆者，包括一名於3月31日確診的62歲男子，以及一名在4月4日確診的71歲男子，後者沒長期病，至前日情况嚴重，昨轉危殆。14名入ICU危殆患者年齡介乎46歲至74歲，一半人有長期病；當中4人在伊利沙伯醫院，3人在瑪嘉烈，律敦治及聯合醫院各接收2人，其餘患者留醫東區醫院、將軍澳醫院及屯門醫院。

聯合ICU擬借房 伊院騰空病房準備

據悉，正治療兩名危殆患者的聯合醫院只有兩間ICU負壓病房，一般每間病房只接收一個病人，醫護擔心若有其他患者轉差，未必能收入ICU。消息指出，ICU曾提出借用其中一間負壓病房接收危殆者，但醫護相信最多只能借出一間，即若該院多於3名患者危殆，聯合醫院ICU設施將面臨「爆煲」。

ICU容量相對較大的公院已準備應變，有醫護透露，伊院已騰空ICU D6病房接收確診者，現4名危殆者已佔用裏面的4間單人ICU負壓病房，有管理層在病房開放位置加裝膠簾，如有需要會將其他危殆患者安排在病房內的開放位置，整個D6病房有12張牀。

醫生批牀多負壓ICU房少「荒謬」

另有ICU醫生指出，其任職的聯網ICU負壓病房未滿，且已有後備方案，可將個別樓層轉為負氣壓，便可增加深切治療部容量。不過，他說聯合有100張負壓牀，僅有兩間負壓深切治療病房，「這是ridiculous（荒謬）」，暴露了醫療系統的問題。他引述文獻，本港在1至2月ICU資源較充裕時，確診者的「28天死亡率」為12%，武漢有ICU的「28天死亡率」可達61.5%，顯示ICU容量影響治療質素。

醫局：密切留意協調分流患者

香港公共醫療醫生協會會長馬仲儀認為，不同醫院ICU承受能力「貧富懸殊」，在個別ICU負壓設施較少的醫院工作的醫護承受很大壓力，憂未能為危殆者提供最好治療。她建議醫管局重大事故控制中心（MICC）應設立協調機制，例如當個別醫院ICU即將爆滿時，將預視情况會轉差的患者提早轉院。醫管局發言人說，現有68張設負氣壓設備的ICU病牀，MICC會密切留意各院使用量，協調分流及轉送病人到不同公院。

（抗疫新階段）