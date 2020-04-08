增3唱K員工確診 馬莎全線停業

3人不同地點上班 共5員工中招

本港昨天新增21宗確診，當中9人沒有外遊紀錄。「馬莎唱K」群組新增3人確診，包括在尖沙嘴港威大廈工作的31歲女子、在皇室堡分店上班的19歲女子、在上環信德中心及灣仔告士打道分店工作的24歲男子。他們均與日前確診、在皇室堡分店工作的48歲男（第903宗），於3月25日到銅鑼灣CEO Neway唱卡拉OK，昨新增的個案於3月29日至4月4日之間病發。該群組同行合共8人唱K，至昨一半人染疫。連同最早確診、48歲男子的妻子，共有5名馬莎員工確診。

馬莎昨在facebook公布，4月3日接到衛生署通知有員工確診，過去14天曾與確診者有緊密接觸的員工已隔離。馬莎即日起全線分店暫停營業，尖沙嘴辦公室亦暫停辦公，以徹底清潔消毒，會適時在社交媒體公布重新營業日期。

至於Red MR群組，累計增至8宗確診，曾於3月24日到尖沙嘴Red MR唱K的7人早前全部染疫，其中一名33歲男子的母親昨亦確診，患者為54歲女子，在4月3日開始頭痛及發冷。

曾赴美回港隔離 港人江門確診

此外，廣東省衛健委公布，江門市出現首宗境外輸入確診，患者為香港居民，於1月31日赴美國華盛頓探親，3月19日乘搭國泰航空CX873航班回港後自我隔離，至4月3日完成隔離，返回內地後確診。衛生防護中心稱患者在港曾入住兩間酒店，其間出現不適但沒通知當局，會通知酒店消毒。

（抗疫新階段）