子確診父送院 衛署烏龍18小時 總監道歉 議員批連環錯促檢視流程

與酒吧群組患者同單位 共用廁所

本港累計936宗確診。最新確診的21歲尼泊爾男子，與父母住在灣仔益誠大廈3B單位，單位其中一間房分租予一對3月27及28日確診、屬酒吧群組的夫婦（第477宗、第525宗），他們共用廁所；同層有獨立廁所的3C單位，住客早前已確診（第760宗）。

因應酒吧群組夫婦確診，尼泊爾男子與父母一起入檢疫中心，之後他確診，但其父於前晚11時被誤送入聯合醫院單人隔離病房。其父入院後檢測呈陰性，至昨午3、4時，衛生防護中心才發現送錯人，錯誤入院的父親下午5時被送回檢疫中心。至於確診兒子是否已入院，衛生署昨晚截稿前未回覆。

患者尼泊爾籍 黃加慶：或因名似看錯聽錯

黃加慶昨說事件不是實驗室出錯，估計或因外籍人士名字相似，同事可能看錯、叫錯，或病人一家聽錯，會調查事件。據悉，衛生防護中心驗出確診後，會通知檢疫中心的衛生署醫護找出確診者送院；該中心另會將確診者資料傳給醫管局，由重大事故控制中心安排送院。今次衛生防護中心跟進確診者時發現遲遲未送院，但檢疫中心又通報確診者已送院，因而揭發事故。

連同上述尼泊爾男子，益誠大廈於上月27日至昨天有4人確診，衛生防護中心傳染病處主任張竹君稱仍未找到3A住戶。

住廟街尼泊爾孕婦確診 源頭不明

此外，一名懷孕19周的39歲尼泊爾孕婦上周四病發，至昨確診，她住在廟街109號，屬源頭不明的本地個案。張竹君稱未知她是否住劏房，但懷疑她在家中與他人共用設施。

對於送錯人入院，立法會議員陳凱欣認為，事件屬連環出錯，衛生署在檢疫中心接走病人、醫院安排病人入院時，都應核對病人身分證，幸好今次確診者在檢疫中心，否則可能造成社區傳播，而其父親被送到單人病房，否則會增加染病風險。她認為事件反映送院程序有漏洞，衛生署及院方應檢討流程。

另一名立法會議員、醫生郭家麒認為事件不理想，但他說，本港確診已近1000宗，估計衛生署人員亦疲於奔命，他認為政府不同部門都應加派人手協助抗疫，例如社署和民政事務總署應派人在檢疫中心協助少數族裔檢疫者。

醫護行者研究及倡議主任黎俊健表示，不明白為何誤將確診者父親送院，顯然溝通出問題。黎稱很多少數族裔婦女及長者均不諳英語，建議衛生署人員與翻譯員同行，以確保溝通過程無誤。

融樂會：少數裔資訊滯後 讀不懂疫情網頁

融樂會總幹事張鳳美稱，1月底曾為疫情網頁難找到少數族裔版面而去信衛生防護中心，該版資訊亦鮮有更新，令少數族裔讀取防疫資訊或滯後約一周；且該頁的印度文、印尼文、菲律賓文均過分古式及艱深，很多少數族裔婦女讀不懂，部分人要靠家鄉親友通報，初時有部分人靠家中青年轉述市况時誤以為新型冠狀病毒只是「感冒」。

明報記者

（抗疫新階段）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676