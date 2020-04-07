綠置居攪珠首fb直播 頭7號碼有望揀樓

今期綠置居於房委會觀塘銷售中心攪珠，由黃遠輝主持，以電腦隨機抽出100個號碼，首10個號碼為82、51、45、26、33、00、42、67、78、66。

黃遠輝表示，約4.8萬申請者中，包括約2.2萬份「家有長者優先選樓計劃」家庭申請者、約1.1萬份一人及約1.5萬份家庭申請，房委會已預留1100個及400個名額予「家有長者」及一人申請者，以此推算，「家有長者」申請者抽中首5個號碼、一人申請者抽中首3個號碼，就有機會揀樓。

暫定6月可揀樓

至於一般家庭，扣除以上兩組後仍有約2208個單位可供選購，料有關申請者抽中首14個號碼有機會揀樓，但仍需視乎電腦隨機排序等因素。他又說，暫定6月邀請中籤者揀樓，但需視乎居屋揀樓進度。房委會委員柯創盛表示，綠置居定價滯後，加上疫情影響，建議調高折扣率，以反映申請人最新負擔能力。

（抗疫新階段）