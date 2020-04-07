廚餘回收量僅目標四成 黃錦星：種菌需時

陳志全：堆肥未達目標一成 促省營運費

小蠔灣廚餘廠於2018年7月起全面運作，該廠最高容量每日處理200公噸廚餘，全年約7.3萬公噸。立法會議員陳志全昨於特別財委會會議上稱，小蠔灣廚餘廠於2020/21年度營運開支高達5500萬元，惟上年度回收量不達標，生產堆肥亦只有640公噸，只及政府估計每年生產7000公噸堆肥量不足一成，要求節省營運費。

黃錦星解釋，廚餘處理技術上種菌過程需時，故每年廚餘收集量未達7.3萬公噸的最高水平。該局又稱，今年會推出先導計劃，預料廚餘收集量會上升。

馬逢國：留10億活化堆填區 只用了百萬

議員馬逢國關注政府自2014年提出活化已修復堆填區資助計劃，惟至今仍有6個堆填區閒置，預留的10億元公帑只用了100萬元，「唔想用失敗形容，但絕不是成功」；環保署副署長郭黃穎琦稱10億元只是撥備，政府已檢視計劃，認為政府應為堆填區提供基礎設施，如接獲團體申請，政府會彈性處理，令堆填區得以使用。

（抗疫新階段）