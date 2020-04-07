失業減薪者增 更多人符資格 黃遠輝料疫後公屋輪候增至逾6年

陳帆：明年津貼輪候逾3年非綜援戶

黃遠輝接受查詢時表示，是次疫情嚴重影響本港經濟，失業、減薪或停薪留職個案增加，會令更多人符合申請公屋資格，而目前公屋平均輪候時間的數字滯後，料有關影響或在若干年後才呈現。黃遠輝估計，申請公屋人數會增加，一般家庭平均輪候公屋時間很大可能攀升至6年或以上。公屋聯會總幹事招國偉亦稱，政府若不加快覓地建屋，長遠輪候公屋時間會因失業率增加而延長。

郭家麒促為劏房戶入過渡房訂時間表

陳帆：沒有水晶球

立法會昨召開特別財委會會議，多名議員關注於疫情下經濟轉差，料有更多市民輪候公屋。公民黨議員郭家麒批評今屆政府上場後，公屋供應短缺情况未改善，一般家庭輪候時間更由4.6年增至5.4年，憂未來公屋申請宗數隨失業人口增加，要求當局為劏房戶入住過渡房屋訂立時間表。

另外，有議員促政府加快重建石硤尾邨等舊屋邨，其中民主黨議員尹兆堅批評政府覓地不力，不徵用整個粉嶺高爾夫球場及軍營等用地，「𠵱家連重建屋邨都話唔得，係咪離譜咗少少？」

稱重建公屋影響編配需熟慮

陳帆表示，香港面對的前景具挑戰，公屋供應方面仍在追落後，而過渡房屋只是中途站，在土地供應欠缺下，政府只能盡力而為。他又說「沒有水晶球」，不能提供入住過渡屋時間表，只能承諾盡量做。他重申沒有拒絕重建公屋，但因為會影響現時公屋編配，需認真考慮。

多名議員關注政府正規劃的多條鐵路，包括東涌西延線、屯門南延線、北環線等。陳帆透露當局會於下次召開鐵路事宜小組委員會時，率先交代東涌西延線最新方案，並稱政府已委託港鐵規劃屯門南延線，期望盡快諮詢公眾。

明報記者

（抗疫新階段）