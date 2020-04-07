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2020年4月7日星期二
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【明報專訊】疫情之下，政府呼籲巿民留家抗疫，公園設施也圍封不能使用。市民不能聚會，但仍有不少人外出做運動舒展身心，昨晚9時許有市民於旺角洗衣街花園倚着已圍起膠條的兒童遊樂設施倒立。
（抗疫新階段）
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